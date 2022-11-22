ام جي تكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة MG4 .. صور

كشفت شركة ام جي الصينية عن نسختها الكهربائية MG4 خلال الفترة الاضهر الماضية، بينما تواصل من تعزيز تواجدها عبر اصدرات ثنائية جديدة من تلك النسخة، والتي تعتمد على تكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية.

ام جي تكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة MG4

اشتهرت السيارة MG4 بالسوق الصيني باسم Mulan، بينما تأتي بمظهر خارجي رياضي، مع مصابيح امامية عدوانية المظهر ذات اطلالة حادة، بالاضافة إلى جنوط رياضية من تصميم هندسي مميز، إلى جانب فتحة سقف بانوراما.

السيارة MG4

وتتمتع السيارة MG4 بعدة خيارات داخلية تتعلق بالمقصورة، مثل تداخل الابيض مع الاحمر، و الرمادي والاسود، مع وجود شاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 10.25 بوصة، بالاضافة إلى شاشة للبيانات قياسها 7 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

السيارة MG4

وتحتوي السيارة MG4 على نظام متطور لتنقية الهواء مع مكيف اوتوماتيكي، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، مع زر تشغيل المحرك وايقافه، بالاضافة إلى خاصية الشحن اللاسلكي، وكاميرا 360 درجة، ومقاعد قابلة للدفئة مع تحكم كهربائي.

السيارة MG4

وتعتمد الاصدارات الجديدة على مجموعة من التقنيات حيث يمكن للفئة Flagship من انتاج 168 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع مدى يصل إلى 425 كيلومتر، حيث دعمت ببطارية سعة 51 كيلووات/ساعة من اللثيوم ايون.

السيارة MG4

وجاءت الفئة Deluxe بمحرك بقوة 201 حصانا، و عزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مع بطارية سعة 64 كيلووات/ساعة، إلى جانب محرك اخر بقوة 422 حصانا بتقنية الدفع الرباعي، مع عزم دوران 600 نيوتن/متر.