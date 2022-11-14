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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| تصل لـ680 ألف جنيه.. ثبات أسعار أم جي RX5 2022

ام جي RX5 2022
ام جي RX5 2022

ثبتت السيارة ام جي RX5 2022 أسعارها داخل السوق المصري، بعد أخر زيادة سعرية لإصدارات MG الصينية، وتعد هذه النسخة واحدة من أبرز الاصدارات المقدمة محليًا والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع قيمة سعرية تبدأ من 680 الف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري القائمة السعرية للسيارة ام جي RX5 2022 في السوق المصري 

ام جي RX5 2022

الاسعار الرسمية للسيارة ام جي RX5 2022 في مصر 

الفئة الاولى ام جي RX5 2022 بقيمة سعرية بلغت 650 الف جنيه.

الفئة الثانية ام جي RX5 2022 بقيمة سعرية بلغت 680 الف جنيه.

ام جي RX5 2022

تجهيزات السيارة ام جي RX5 2022 

تأتي السيارة ام جي RX5 2022 بفتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيز، ومصابيح LED، مع اقطاب ثنائية على جانبية السقف، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، متصلة بشاشة عرض الوسائط المتعددة والتي تتوسط قمرة القيادة.

ام جي RX5 2022

وتضم السيارة ام جي RX5 2022 مقود حركة متعدد الوظائف، وجنوط رياضية تصل إلى 18 بوصة، مع مثبت سرعة، وقفل مركزي، بالاضافة إلى محرك تيربو سعة 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات، بقوة 169 حصانا، وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

ام جي RX5 2022

ودعمت السيارة ام جي RX5 2022 بناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية الاداء، مع القدرة على الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من وضع الاستعداد 0 في مدة زمنية تستغرق 9.8 ثانية.

ام جي RX5 2022
ام جي RX5 ام جي RX5 2022 اسعار السيارة ام جي RX5 2022

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