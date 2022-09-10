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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادة الأخيرة.. أحدث أسعار إم جي RX5 موديل 2022 | صور

احدث اسعار ام جي RX5
احدث اسعار ام جي RX5 موديل 2022

ارتفعت اسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2022 من جديد، وذلك بقيمة قدرها 20 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة داخل السوق المحلي، من هذه النسخة الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث الاسعار الخاصة بالسيارة ام جي RX5 موديل 2022 بعد زيادتها الاخيرة.

احدث اسعار ام جي RX5 موديل 2022

زودت السيارة ام جي RX5 موديل 2022 بنظام متابعة ضغط الاطارات، وفرامل ABS و EBD، ومنظومة الحماية AIRBAGS، بالاضافة إلى فرامل يد كهربائية، وبعض التجهيزات مثل، مثبت سرعة، وكاميرا خلفية، وحساسات لسهولة الاصطفاف.

احدث اسعار ام جي RX5 موديل 2022

ودعمت السيارة ام جي RX5 موديل 2022 بمرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي وترفيهي، ومكيف للهواء، إلى جانب عدة تجهيزات تشمل، عجلة قيادة متعددة الاستخدام، وشاشة ملونة تعمل باللمس، وتشغيل ودخول السيارة بدون مفتاح.

احدث اسعار ام جي RX5 موديل 2022

وتحتوي السيارة ام جي RX5 موديل 2022 على محرك 1500 سي سي تيربو، متصل بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر، مع قوة قدرها 169 حصانا، و القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة تستغرق 9.8 ثانية، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

احدث اسعار ام جي RX5 موديل 2022

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ام جي RX5 موديل 2022 

 

الفئة الأولى ام جي RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 560 الف جنيه.

الفئة الثامية ام جي RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 590 الف جنيه.

احدث اسعار ام جي RX5 موديل 2022
ام جي RX5 موديل 2022 ام جي RX5 موديل 2022 أسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2022 SUV

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