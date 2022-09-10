بعد الزيادة الأخيرة.. أحدث أسعار إم جي RX5 موديل 2022 | صور

ارتفعت اسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2022 من جديد، وذلك بقيمة قدرها 20 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة داخل السوق المحلي، من هذه النسخة الشهيرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث الاسعار الخاصة بالسيارة ام جي RX5 موديل 2022 بعد زيادتها الاخيرة.

احدث اسعار ام جي RX5 موديل 2022

زودت السيارة ام جي RX5 موديل 2022 بنظام متابعة ضغط الاطارات، وفرامل ABS و EBD، ومنظومة الحماية AIRBAGS، بالاضافة إلى فرامل يد كهربائية، وبعض التجهيزات مثل، مثبت سرعة، وكاميرا خلفية، وحساسات لسهولة الاصطفاف.

احدث اسعار ام جي RX5 موديل 2022

ودعمت السيارة ام جي RX5 موديل 2022 بمرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي وترفيهي، ومكيف للهواء، إلى جانب عدة تجهيزات تشمل، عجلة قيادة متعددة الاستخدام، وشاشة ملونة تعمل باللمس، وتشغيل ودخول السيارة بدون مفتاح.

احدث اسعار ام جي RX5 موديل 2022

وتحتوي السيارة ام جي RX5 موديل 2022 على محرك 1500 سي سي تيربو، متصل بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر، مع قوة قدرها 169 حصانا، و القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة تستغرق 9.8 ثانية، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يبلغ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

احدث اسعار ام جي RX5 موديل 2022

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ام جي RX5 موديل 2022

الفئة الأولى ام جي RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 560 الف جنيه.

الفئة الثامية ام جي RX5 موديل 2022 بقيمة قدرها 590 الف جنيه.