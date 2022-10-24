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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| الأوفر برايس يواصل تراجعه للنسخة إم جي HS.. تفاصيل

بورصة السيارات |
بورصة السيارات | الاوفر برايس يواصل تراجعه للنسخة ام جي HS .

شهدت أسعار الأوفر برايس للنسخة ام جي HS موديل 2022 تراجعا ملحوظا؛ بعد أن سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي نسبة تتراوح بين 260 و 270 ألف جنيه، لتنخفض هذه القيمة خلال شهر أكتوبر الحالي بنسبة تصل إلى 75 ألف جنيه، ليتراوح إجمالي الأوفر برايس بين 185 و200 ألف جنيه.

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السيارة ام جي HS موديل 2022 

السيارة ام جي HS موديل 2022 

وتقدم السيارة ام جي HS موديل 2022 بسعر رسمي يبلغ 690 الف جنيه للفئة الاولى، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 695 الف جنيه، ويبلغ السعر الرسمي للفئة الثالثة LFC EDITION نحو 700 الف جنيه.

السيارة ام جي HS موديل 2022 

وتمتلك السيارة ام جي HS موديل 2022 هيكل خارجي من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، بينما ترتكز على جنوط 18 بوصة، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وحساسات ركن، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما.

السيارة ام جي HS موديل 2022 

وتضم السيارة ام جي HS موديل 2022 مرايات جانبية كهربائية، تم تزويدها باشارات ضوئية، بالاضافة إلى مكيف للهواء اوتوماتيكي، وشاشة ملونة تصل لـ 10 بوصة، تعمل باللمس مع دعم التطبيقات الذكية، إلى جانب زر تشغيل وايقاف المحرك، ومثبت سرعة.

السيارة ام جي HS موديل 2022 

ودعمت السيارة ام جي HS موديل 2022 بمحرك تيربو 4 سلندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران 250 نيوتن/متر، مع قوة قدرها 169 حصانا، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة من 7 نقلات بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

السيارة ام جي HS موديل 2022 
ام جي أم جي HS ام جي HS موديل 2022 السيارة ام جي HS موديل 2022

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