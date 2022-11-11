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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر إم جي 6 بعد زيادات نوفمبر.. صور

ام جي 6 موديل 2022
ام جي 6 موديل 2022

شهدت بداية نوفمبر الجاري ارتفاع لقائمة اسعار سيارات MG المطروحة بالسوق المصري، ومنها النسخة ام جي 6 موديل 2022، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة تبدأ من 40 الف جنيه للفئة الاولى و 50 الف للثانية، بالاضافة إلى 55 الف جنيه لاسعار الفئة الثالثة.

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سعر السيارة ام جي 6 موديل 2022 

 

وبعد تلك الزيادة الرسمية ثبتت اسعار السيارة محليًا، حيث تقدم الفئة الاولى COMFORT بسعر رسمي يبلغ 559.990 الف جنيه، والفئة الثانيةLUX BLACK INTERIOR بقيمة بلغت 589.990 الف جنيه، بينما بلغ السعر الرسمي للفئة الثالثة LUX RED INTERIOR نحو 599.990 الف جنيه.

 ام جي 6 موديل 2022 

تقدم السيارة ام جي 6 موديل 2022 بالعديد من التجهيزات ومنها، جنوط رياضية تبدأ من 16 حتى 18 بوصة، وحساسات ركن أمامية وخلفية، بالاضافة إلى كاميرا للتحكم، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف، ومكيف هواء ثنائي الاداء.

 ام جي 6 موديل 2022 

وتحتوي السيارة ام جي 6 موديل 2022 على ناقل حركة سباعي النقلات يعمل بشكل أوتوماتيكي مع تقنية الجر الامامي، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بعزم دوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وقوة قدرها 169 حصانا، مع متوسط استهلاك للوقود يصل إلى 6.8 لتر لكل 100 كم.

 ام جي 6 موديل 2022 

وتعتمد السيارة ام جي 6 موديل 2022 على تجهيزات اخرى ومنها زر تشغيل المحرك وايقافه، مع التحكم في مقعد السائق كهربائيًا، ونظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالاضافة إلى نظام متابعة ضغط الاطارات، والتحكم في الثبات، مع مكابح EBD و ABS وتقنية الوسائد الهوائية.

 ام جي 6 موديل 2022 
ام جي ام جي 6 موديل 2022 سعر السيارة ام جي 6 موديل 2022 اسعار سيارات MG

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