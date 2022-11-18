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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات|ثبات أسعار إم جي HS بالسوق المصري عند 729 ألف جنيه

ام جي HS موديل 2022
ام جي HS موديل 2022

شهدت أسعار السيارة ام جي HS ثباتا في القيمة السعرية، بعد آخر زيادة شهدتها خلال الفترة الماضية، حيث استقرت اسعار السيارة عند 729.990 جنيه للفئة الاولى، إلى جانب باقي الفئات والتي نستعرض احدث أسعارها خلال هذا الموضوع.

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ام جي HS موديل 2022 

الأسعار الرسمية للسيارة ام جي HS موديل 2022 

 

تقدم الفئة الاولى ام جي HS 2022 LUXURY BLACK INTERIOR بسعر 729.990 جنيها، و739.990 جنيها للفئة الثانية LUXURY BROWN INTERIOR، بينما وصل السعر الرسمي للفئة الثالثة LFC EDITION نحو 749.990 جنيها.

ام جي HS موديل 2022 

تجهيزات السيارة ام جي HS موديل 2022 

 

تحتوي السيارة ام جي HS موديل 2022 على قفل مركزي للابواب، ومكابح ABS، و EBD، بالاضافة إلى نظام التوازن الالكتورني، والمساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، ومرايا جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية مدعوم بكاميرا.

وحصلت السيارة ام جي HS موديل 2022 على زر تشغيل وايقاف المحرك، مع شاشة ملونة تتسوط قمرة القيادة، ومقود للتحكم مالتي فانكشن، مع نظام صوتي ترفيهي، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء اتوماتيكي.

ام جي HS موديل 2022 

وتحتوي السيارة ام جي HS موديل 2022 على ناقل سرعات DSG بتقنية الدفع الامامي بقدرات أوتوماتيكية مكون من 7 سرعات، بالاضافة إلى القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.6 ثانية.

ودعمت السيارة ام جي HS موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية بلغت 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كم في الساعة.

ام جي HS موديل 2022 
ام جي موديل 2022 HS موديل 2022 ام جي HS موديل 2022 الأسعار الرسمية اسعار السيارة ام جي HS

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