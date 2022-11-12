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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | الأوفر برايس يخسر 20 ألف جنيه لـ أسعار إم جي 5

ام جي 5 موديل 2022
ام جي 5 موديل 2022

شهدت الأوفر برايس تراجعا ملحوظا في أسعار بعض الإصدارات المقدمة داخل سوق السيارات المصري خلال الفترة الأخيرة الماضية، ومنها النسخة الشهيرة من فئة السيدان ام جي 5، حيث سجل سعر الاوفر برايس مع ختام شهر اكتوبر وبداية نوفمبر قيمة سعرية وصلت إلى 40 الف جنيه.

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وتراجعت تلك القيمة لتصل إلى 20 الف جنيه اي بنسبة تصل إلى النصف، وذلك خلال الفترة الحالية من شهر نوفمبر الجاري، بينما يبلغ السعر الرسمي للسيارة ام جي 5 نحو 419.990 جنيها للفئة الاولى، و 449.990 جنيها للفئة الثانية، وتأتي الفئة الثالثة كاملة التجهيزات بقيمة سعرية بلغت 474.990 جنيها.

ام جي 5 موديل 2022 

تجهيزات السيارة ام جي 5 موديل 2022 

وتضم السيارة ام جي 5 موديل 2022 العديد من التجهيزات باختلاف الفئات المقدمة ومنها، مستشعرات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا محيطة، بالاضافة إلىمقود حركة متعدد الوظائف، وكرسي للسائق بتحكم كهربائي، مع شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، وفتحة سقف كهربائية.

ام جي 5 موديل 2022 

وتمتلك السيارة ام جي 5 موديل 2022، منظومة الوسائد الهوائية للحماية، بالاضافة إلى مكابح مانعة للانغلاق، وسنتر لوك، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع خاصية تثبيت السرعة، والمفتاح الذكي، وزر ايقاف المحرك وتشغيله، ومصابيح LED، وفرامل يد كهربائية.

ام جي 5 موديل 2022 

وتنتقل السرعة لعجلات السيارة ام جي 5 موديل 2022 بواسطة علبة تروس CVT دفع امامي، تعمل مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران 150 نيوتن/متر، وقوة قدرها 120 حصانا، مع القدرة عالتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية. 

ام جي 5 موديل 2022 
ام جي ام جي 5 موديل 2022 اسعار الاوفر برايس السيارة ام جي 5 موديل 2022 السعر الرسمي

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