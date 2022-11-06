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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| إم جي HS ترتفع 50 ألف جنيه.. صور

ام جي HS موديل 2022
ام جي HS موديل 2022

ارتفعت من جديد اسعار السيارة إم جي HS موديل 2022 داخل السوق المحلي، حيث قدرت نسبة الزيادة بقيمة تتراوح بين 40 ألف جنيه و50 ألف جنيه؛ لتشمل جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

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وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أحدث الأسعار الرسمية للسيارة ام جي HS موديل 2022 في مصر.

ام جي HS موديل 2022

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ام جي HS موديل 2022 

 

الفئة الاولى بقيمة سعرية بلغت 730 ألف جنيه بدلاً من 690 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة سعرية بلغت 740 ألف جنيه بدلاً من 695 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة سعرية بلغت 750 ألف جنيه بدلاً من 700 ألف جنيه.

ام جي HS موديل 2022

وتأتي السيارة بشبكة أمامية كبيرة الحجم ذات فتحات هوائية متعددة المقاطع، بالاضافة إلى مرايات كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، وفتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيزات، بينما دعمت بجنوط رياضية قياسها 18 بوصة، مع قاعدة عجلات بطول 2720 مم، ومساحة تخزينية تصل لـ 463 لترا.

ام جي HS موديل 2022

وتعتمد السيارة ام جي HS موديل 2022 على ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 سرعات، يعمل مع محرك تيربو سعة 1500 سي سي، وقوة 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، 4 سلندر وسرعة قصوى تصل إلى 190 كم/ساعة، بالاضافة إلى امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.6 ثانية.

ام جي HS موديل 2022

وحصلت السيارة ام جي HS موديل 2022 على منظومة عادم ثنائية المخارج، وشاشة ملونة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف، وقفل مركزي للابواب، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، وزر تشغيل المحرك وايقافه ودخول السيارة بدون مفتاح، وحساسات حركة وكاميرا.

ام جي HS موديل 2022
ام جي أم جي HS موديل 2022 ام جي HS موديل 2022 أسعار السيارة ام جي HS موديل 2022

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