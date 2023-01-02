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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر إم جي RX8 موديل 2023 في عمان .. صور

سعر ام جي RX8 موديل
سعر ام جي RX8 موديل 2023 في عمان

تقدم شركة ام جي الصينية العديد من الطرازات المختلفة داخل السوق العماني، ومنها عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام والتي تنتمي لفئة الـ SUV، ومنها السيارة RX8 موديل 2023 والتي تبدأ اسعارها من 9.900 ريال.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة ام جي RX8 موديل 2023 في عمان.

 ام جي RX8 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة ام جي RX8 موديل 2023 

 

تتمتع السيارة ام جي RX8 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يمكنه ضخ 220 حصانا، وعزم دوران 360 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي مع تقنية الدفع الكلي للعجلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9 ثواني.

 ام جي RX8 موديل 2023

ابعاد السيارة ام جي RX8 موديل 2023 

 

ترتكز السيارة ام جي RX8 موديل 2023 على قاعدة عجلات بطول 2.850 متر، مع نسبة طول كلي بلغت 4.923 متر، وبعرض 1.930 متر، و 1.810 متر للارتفاع، مع جنوط رياضية، ونظام عادم مزدوج، ومقابض للابواب من الكروم، ومصابيح نهارية LED، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز.

 ام جي RX8 موديل 2023

تجهيزات السيارة ام جي RX8 موديل 2023 

 

تضم السيارة ام جي RX8 موديل 2023 مكيف هواء، ونظام صوتي ترفهي، وكاميرا، وحساسات حركة وركن، بالاضافة إلى شاشة لعرض المعلومات ووسائل الترفيه، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وبلوتوث، ومدخل طاقة، وخاصية البدء عن بعد، والمفتاح الذكي، إلى جانب تقنيات الحماية والامان.

 ام جي RX8 موديل 2023

اسعار ام جي RX8 موديل 2023 في السوق العماني 

 

الفئة الاولى ام جي RX8 موديل 2023 بسعر 9.900 ريال.

الفئة الثانية ام جي RX8 موديل 2023 بسعر 10.900 ريال.

الفئة الثالثة ام جي RX8 موديل 2023 بسعر 11.900 ريال.

الفئة الرابعة ام جي RX8 موديل 2023 بسعر 12.500 ريال.

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