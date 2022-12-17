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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| ثبات أسعار ام جي ZS عند 489 ألف جنيه .. تفاصيل

ام جي ZS موديل 2022
ام جي ZS موديل 2022

ثبتت أسعار السيارة ام جي ZS موديل 2022 عند اخر تحديث شمل القائمة السعرية الخاصة بشهر نوفمبر الماضي، حيث لم تشهد اي زيادة جديدة رغم التغيرات التي شهدها سوق السيارات لبعض الموديلات خلال ديمسبر الجاري.

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وتقدم السيارة ام جي ZS موديل 2022 داخل السوق المحلي عبر 3 فئات من التجهيزات مع سعر رسمي يبدأ من 489.900 جنيه للفئة الاولى، بينما بلغ سعر الفئة الثانية نحو 509.990 جنيه، ووصل سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات إلى 529.990 جنيه.

ام جي ZS موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة ام جي ZS موديل 2022 في مصر

 

حصلت السيارة ام جي ZS موديل 2022 على نظام صوتي يتروح بين 4 و 6 مكبرات، بالاضافة إلى مكيف هواء، وقفل مركزي، و 4 زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، إلى جانب مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

ام جي ZS موديل 2022

كما حصلت السيارة ام جي ZS موديل 2022 على خاصية التوزان الالكتروني، وبرنامج متابعة ضغط الاطارات، ونظام الوسائد الهوائية AIRBAGS، إلى جانب بعض التجهيزات ومنها حساسات ركن، وكاميرا خلفية، ومثبت للسرعة.

ام جي ZS موديل 2022

وتضم التجهيزات الخاصة بالسيارة ام جي ZS موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، واضاءة نهارية LED، إلى جانب خاصية دخول السيارة بدون مفتاح وزر تشغيل المحرك وايقافه، مع جنوط رياضية بين 16 و 17 بوصة.

ام جي ZS موديل 2022

وتأتي السيارة ام جي ZS موديل 2022 بقدرات فنية تتمثل في محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 123 حصانا، و 135 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات.

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