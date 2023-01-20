بعد زيادتها 50 ألف جنيه .. أسعار إم جي HS في مصر

ارتفعت منذ ايام قليلة القائمة السعرية الخاصة بطرازات شركة ام جي المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام MG HS موديل 2022، حيث شهدت السيارة زيادة سعرية قدرها 50 الف جنيه، تشمل جميع الفئات المقدمة محليًا.

وفي سياق هذا الموضوع يستعرض موقع "ًصدى البلد" الاخباري احدث الاسعار الخاصة بالسيارة ام جي HS في مصر مع تقديم ابرز مواصفاتها.

ام جي HS

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ام جي HS في مصر

الفئة الاولى ام جي HS بقيمة قدرها 839.990 ألف جنيه بدلاً من 790 ألف جنيه.

الفئة الثانية ام جي HS بقيمة قدرها 849.990 ألف جنيه بدلاً من 800 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ام جي HS بقيمة قدرها 859.990 ألف جنيه بدلاً من 810 ألف جنيه.

ام جي HS

ابرز المواصفات الفنية للسيارة ام جي HS في مصر

يمكن للسيارة ام جي HS الوصول إلى سرعة قصوى قدرها 190 كيلومتر في الساعة، حيث تتمتع بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى قوة اجمالية قدرها 169 حصانا.

ام جي HS

وتضم السيارة ام جي HS العديد من التجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما، وحساسات حركة أمامية وخلفية، وكاميرا، ومثبت سرعة، بالاضافة إلى شاشة ملونة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو الحديثة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف.

ام جي HS

وتحتوي السيارة ام جي HS على زجاج كهربائي، ومكيف هواء ثنائي، بالاضافة إلى خاصية التحكم في المقعد الامامي كهربائيًا، بينما تضم اضاءة نهارية بتقنية LED، ونظام عادم مزدوج، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية كهربائية، بينما تنتقل السرعة للعجلات بواسطة ناقل سرعات من 7 نقلات أوتوماتيكية.