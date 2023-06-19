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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة للسيارة إم جي HS في مصر

سيارات إم جي HS موديل
سيارات إم جي HS موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أم جي في مصر عن زيادات أسعار طراز MG HS موديل 2023 خلال شهر يونيو الحالي .

سيارات إم جي HS موديل 2023

أوضح وكيل أم جي ، أن السيارة MG HS موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 100 ألف جنيه .

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وتأتى السيارة إم جى HS موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

سيارات إم جي HS موديل 2023

وزودت سيارات إم جي HS موديل 2023 بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها عدد 6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة ، ABS EBD- CBC – TCS – VDC- HAZ – HHC – BDW – ARP – HDC ، فرامل يد كهربائية – نظام مراقبة النقطة العمياء – خاصية التحذير عند فتح الأبواب فى حال مرور السيارات بالقرب منها – التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية – نظام مراقبة ضغط الإطارات.

سيارات إم جي HS موديل 2023

اما عن أسعار MG HS الجديدة 

- فئة لاكشري فرش أسود بسعر مليون و149 ألفا و990 جنيها.

- فئة لاكشري فرش بني بسعر مليون 159 ألفا و990 جنيها.

- فئة نسخة بلاك إيديشن بسعر مليون و189 ألفا و990 جنيها.

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