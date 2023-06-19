الأسعار الجديدة للسيارة إم جي HS في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أم جي في مصر عن زيادات أسعار طراز MG HS موديل 2023 خلال شهر يونيو الحالي .

سيارات إم جي HS موديل 2023

أوضح وكيل أم جي ، أن السيارة MG HS موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 100 ألف جنيه .

وتأتى السيارة إم جى HS موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

سيارات إم جي HS موديل 2023

وزودت سيارات إم جي HS موديل 2023 بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها عدد 6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة ، ABS EBD- CBC – TCS – VDC- HAZ – HHC – BDW – ARP – HDC ، فرامل يد كهربائية – نظام مراقبة النقطة العمياء – خاصية التحذير عند فتح الأبواب فى حال مرور السيارات بالقرب منها – التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية – نظام مراقبة ضغط الإطارات.

سيارات إم جي HS موديل 2023

اما عن أسعار MG HS الجديدة

- فئة لاكشري فرش أسود بسعر مليون و149 ألفا و990 جنيها.

- فئة لاكشري فرش بني بسعر مليون 159 ألفا و990 جنيها.

- فئة نسخة بلاك إيديشن بسعر مليون و189 ألفا و990 جنيها.