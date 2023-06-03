الأسعار الجديدة لـ MG HS في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أم جى في مصر عن زيادات أسعار طراز MG HS موديل 2023 خلال بداية شهر يونيو الحالى .

سيارات إم جي HS موديل 2023

أوضح وكيل أم جى ، أن السيارة MG HS موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات الـSUV داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 100 ألف جنيه .

وتأتى السيارة إم جى HS موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

سيارات إم جي HS موديل 2023

وزودت سيارات إم جي HS موديل 2023 بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها عدد 6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة ، ABS EBD- CBC – TCS – VDC- HAZ – HHC – BDW – ARP – HDC ، فرامل يد كهربائية – نظام مراقبة النقطة العمياء – خاصية التحذير عند فتح الأبواب فى حال مرور السيارات بالقرب – التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية – نظام مراقبة ضغط الإطارات.

سيارات إم جي HS موديل 2023

اما عن أسعار MG HS الجديدة

- فئة لاكشري فرش أسود بسعر مليون و149 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و49 ألف و990 جنيه .

- فئة لاكشري فرش بني بسعر مليون 159 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و59 ألف و990 جنيه .

- فئة نسخة بلاك ايديشن بسعر مليون و189 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و89 ألف و990 جنيه .