عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ MG HS في مصر

سيارات إم جي HS موديل
سيارات إم جي HS موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أم جى في مصر عن زيادات أسعار طراز MG HS موديل 2023 خلال بداية شهر يونيو الحالى .

سيارات إم جي HS موديل 2023

أوضح وكيل أم جى ، أن السيارة MG HS موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات الـSUV داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 100 ألف جنيه .

txt

أميك: 73.4% تراجعا في مبيعات السيارات خلال 4 أشهر

txt

أسرع سيارة كهربائية إنتاجية في العالم

وتأتى السيارة إم جى HS موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

سيارات إم جي HS موديل 2023

وزودت سيارات إم جي HS موديل 2023 بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها عدد 6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة ، ABS EBD- CBC – TCS – VDC- HAZ – HHC – BDW – ARP – HDC ، فرامل يد كهربائية – نظام مراقبة النقطة العمياء – خاصية التحذير عند فتح الأبواب فى حال مرور السيارات بالقرب – التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية – نظام مراقبة ضغط الإطارات.

سيارات إم جي HS موديل 2023

اما عن أسعار MG HS الجديدة

- فئة لاكشري فرش أسود بسعر مليون و149 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و49 ألف و990 جنيه . 

- فئة لاكشري فرش بني بسعر مليون 159 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و59 ألف و990 جنيه .

- فئة نسخة بلاك ايديشن بسعر مليون و189 ألف و990 جنيه بدلاً من مليون و89 ألف و990 جنيه .

السيارة إم جى HS موديل 2023 أم جي HS إم جى HS موديل 2023 HS موديل 2023 MG HS السيارة MG HS موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

قرار رسمي بشأن زوج المذيعة في قضية كلب الشيخ زايد

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

بنتها شافتهم سوا | رذيلة عشّاق تنتهي بجريمة في القاهرة

موضوعات متعلقة

180 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار فورد فوكاس في مصر

تعرف على مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة الجديد.. تفاصيل       

لأهالى سيناء والصعيد .. مزاد سيارات جديد .. تفاصيل

استدعاء 90 ألف سيارة جيب جراند شيروكي .. اعرف السبب

رولز رويس تُخطط لإلغاء آلاف الوظائف.. تفاصيل

بي إم دبليو تعلن تطويرها شاحنة بيك أب فاخرة جديدة

بسعر متوسط .. بريليانس frv كروس موديل ٢٠١٥

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك مستعملة في مصر

ترشيحاتنا

هل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد بنيتين؟

قطاع الأعمال: 2024.. عام افتتاح مصانع الغزل والنسيج بعد تطويرها

بعد حادث 3 قطارات.. الهند تطلق تحولًا بالسكك الحديدية بقيمة 30 مليار دولار

زيلينسكي من أوكرانيا: قواتنا جاهزة للهجوم المضاد

مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث قطاريّ الهند

وربنا انتوا بالذات ما هتشوفوها | بوست مثير من فرج عامر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور من خطوبة البلوجر سارة محمد... هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا... جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

برقم صادم .. سعر إطلالة التركية هاندا أرتشيل في أحدث ظهور

خليك في الطبيعي.. 4 وصفات من مطبخك لتسلخات الصيف

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

فيديو

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

بداية الخير وختامه.. البلوجر سارة محمد تعلن خطبتها عبر إنستجرام.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ