عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إم جي HS الـ SUV زيرو بـ مليون و 150 ألف جنيه

MG HS الجديدة 2023
MG HS الجديدة 2023 الـ SUV

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات العديد من علامات السيارات الجديدة ، التي تتنافس على التواجد في سوق السيارات المصري لأهميته بين  أسواق السيارات العالمية، ومن ضمن تلك الشركات إم جي الصينية التي حققت نجاح كبير بسبب طرازاتها المتعددة .

MG HS الجديدة 2023 الـ SUV

أسعار جديدة للسيارة ام جي 6 بالسوق المصري .. صور

سعر ام جي RX5 الجديدة في السوق المصري .. صور

من ضمن إصدارات شركة إم جي المتواجدة بمصر سيارة MG HS الجديدة ، التي تعتبر من أعلي فئات سيارات شركة إم جي الصينية من فئة الـ SUV .

محرك سيارة MG HS

MG HS الجديدة 2023 الـ SUV

تستخدم سيارة MG HS موديل 2022 الجديدة ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.6 ثانية ، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 169 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 190 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر .

وسائل الأمان بـ MG HS

مقصورة MG HS الجديدة 2023 الـ SUV

زودت سيارة MG HS الجديدة 2023 الـ SUV بالعديد من وسائل السلامة والأمان المتطورة منها، وسائد هوائية، ونظام التحكم في مساعدة صعود المرتفعات، ونظام التعليق التلقائي، وزر لتشغيل وإيقاف المحرك، ومثبت السرعة، وفرامل كهربائية، ونظام تحذير من حركة المرور، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام لـ مراقبة النقاط العمياء، ونظام تحذير تغيير المسار، ونظام تحذير فتح الباب، وبرنامج الثبات الإلكتروني ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام مانع تشغيل المحرك .

لمسات جديدة بـ MG بلاك ايديشن

MG HS الجديدة 2023 الـ SUV

جاءت سيارة MG بلاك ايديشن الجديدة باللمسات جديدة تتضمن، الشبكة الأمامية والصداد السفلي، ومصابيح ضباب جدية، ومرايات جديدة، وقضبان سقف، بالإضافة الي تغيير إضاءة المقصورة الداخلية للسيارة من خلال تزويدها بـ 64 لون بإضاءة محيطة، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، ومقاعد رياضية مغطاة بالجلد وبتطعيمات ألكانتارا .

سعر  MG HS الـ SUV

MG HS الجديدة 2023 الـ SUV

تباع الفئة الأولي من سيارة MG HS لاكشري  مويل 2022  بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

تباع الفئة الثانية من سيارة MG HS لاكشري  بإضافات جلدية مويل 2022  بسعر مليون و 159 ألف جنيه .

تباع الفئة الثالثة من سيارة MG HS لاكشري بلاك ايديشن مويل 2022  بسعر مليون و 189 ألف جنيه .

ر سيارة MG HS HS الجديدة سيارة MG سعر MG HS الجديدة أسعار MG HS 2022 مميزات MG HS الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

بعد تداول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. مفاجأة غير سعيدة للمتهمين في الواقعة

علاقة آثمة بين أخ وشقيقته.. تفاصيل العثور على رضيعة أمام دار أيتام بالقليوبية

العيدية.. بدء إصدار عملة الـ20 جنيها الجديدة خلال أيام| اعرف شكلها النهائي

هبوط جديد.. أسعار الذهب اليوم تواصل التراجع وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

تبدأ من 400 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات جديدة عالمياً| صور

أودي و بي إم دبليو.. سيارات رياضية 2023 منخفضة في استهلاك الوقود

فورد إف 150 رابتور بتعديلات فيلنر| تفاصيل

سعر مازدا 3 السيدان 2024 بالسعودية.. صور

فولكس فاجن Amarok بتعديلات دلتا ومميزات جديدة |شاهد

مواصفات تويوتا لاندكروزر برادو 2025| صور

خطوات بسيطة للحفاظ على طلاء سيارتك| تفاصيل

بـ 450 ألف جنيه.. اشتري نيسان جوك هاتشباك جديدة| صور

ترشيحاتنا

هوس الترند.. شاهد عروس تركية تغسل قدم زوجها في حفل الزفاف يثير الجدل

يريدون العودة للقتال.. ماذا نصح بوتين جرحى الحرب الأوكرانية؟

أكسيوس: إسرائيل ترفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة الهجومية

وزير التعليم : نبذل أقصى جهدنا لتحقيق الانضباط بلجان امتحانات الثانوية العامة

الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بالتحرك لوقف قرار الاحتلال بتسريع الاستيطان في الضفة

مش صفحتى.. طلب مستعجل من مرتضى منصور للمحكمة في اتهامه بالتعدى على موظفة عمومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع الرطوبة ونشاط للرياح.. ماذا يحدث بطقس اليوم خلال ساعات؟

يفقد 165 كيلو من وزنه.. أسمن رجل في العالم يهزم السمنة|تفاصيل

في حادثة مأساوية نادرة| دب ينهي حياة مواطن أمريكي.. اعرف التفاصيل

مابتحبش التبذير.. إليسا بنفس الفستان في الكويت وإسكندرية تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

عملت مساكنة سنة كاملة قبل الزواج.. طليقة وائل كفوري تفجر مفاجأة «فيديوجراف»

نفسى أحذفه.. غادة إبراهيم تروى تفاصيل مشهد جرئ تسبب فى طلاقها

مش بسيب فرض من عشرين سنة.. غادة إبراهيم: ملابسي الجريئة مش من الكبائر

فيديو لتصرف عفوي لأب مع ابنته أثناء حفل تخرج يثير ضجة بالسوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كنوز مصر الخالدة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ