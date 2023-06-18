إم جي HS الـ SUV زيرو بـ مليون و 150 ألف جنيه

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات العديد من علامات السيارات الجديدة ، التي تتنافس على التواجد في سوق السيارات المصري لأهميته بين أسواق السيارات العالمية، ومن ضمن تلك الشركات إم جي الصينية التي حققت نجاح كبير بسبب طرازاتها المتعددة .

MG HS الجديدة 2023 الـ SUV

من ضمن إصدارات شركة إم جي المتواجدة بمصر سيارة MG HS الجديدة ، التي تعتبر من أعلي فئات سيارات شركة إم جي الصينية من فئة الـ SUV .

محرك سيارة MG HS

MG HS الجديدة 2023 الـ SUV

تستخدم سيارة MG HS موديل 2022 الجديدة ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.6 ثانية ، بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 169 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 190 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر .

وسائل الأمان بـ MG HS

مقصورة MG HS الجديدة 2023 الـ SUV

زودت سيارة MG HS الجديدة 2023 الـ SUV بالعديد من وسائل السلامة والأمان المتطورة منها، وسائد هوائية، ونظام التحكم في مساعدة صعود المرتفعات، ونظام التعليق التلقائي، وزر لتشغيل وإيقاف المحرك، ومثبت السرعة، وفرامل كهربائية، ونظام تحذير من حركة المرور، وكاميرا للرؤية الخلفية، ونظام لـ مراقبة النقاط العمياء، ونظام تحذير تغيير المسار، ونظام تحذير فتح الباب، وبرنامج الثبات الإلكتروني ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام مانع تشغيل المحرك .

لمسات جديدة بـ MG بلاك ايديشن

MG HS الجديدة 2023 الـ SUV

جاءت سيارة MG بلاك ايديشن الجديدة باللمسات جديدة تتضمن، الشبكة الأمامية والصداد السفلي، ومصابيح ضباب جدية، ومرايات جديدة، وقضبان سقف، بالإضافة الي تغيير إضاءة المقصورة الداخلية للسيارة من خلال تزويدها بـ 64 لون بإضاءة محيطة، وشاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، ومقاعد رياضية مغطاة بالجلد وبتطعيمات ألكانتارا .

سعر MG HS الـ SUV

MG HS الجديدة 2023 الـ SUV

تباع الفئة الأولي من سيارة MG HS لاكشري مويل 2022 بسعر مليون و 149 ألف جنيه .

تباع الفئة الثانية من سيارة MG HS لاكشري بإضافات جلدية مويل 2022 بسعر مليون و 159 ألف جنيه .

تباع الفئة الثالثة من سيارة MG HS لاكشري بلاك ايديشن مويل 2022 بسعر مليون و 189 ألف جنيه .