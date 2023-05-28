عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تمشي 100 كم بـ لترين.. إم جي HS الهجين الآن بالشرق الأوسط| صور

إم جي HS الهجين
إم جي HS الهجين موديل 2024

كشفت شركة إم جي موتور الصينية عن طرازها الجديد إم جي HS PHEV الهجين موديل 2024 القابلة للشحن، المتوافر الآن في منطقة الشرق الأوسط، وتنتمي سيارة إم جي HS إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تمثل  إم جي HS مزيج مثالي بين الكفاءة والأداء.

 إم جي HS الهجين موديل 2024

بتكنولوجيات عصرية| ام جى 5 زيرو بـ 600 ألف جنيه

إيهما تختار رينو ميجان ولا إم جي 6 | صور

وتتميز سيارة إم جي الجديدة الهجين القابلة للوصل بمقبس كهربائي بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير مقارنة مع السيارات الأخرى، التي تضم محركات احتراق داخلي .

مواصفات السلامة بـ إم جي HS الهجين

 إم جي HS الهجين موديل 2024

زودت سيارة إم جي HS الهجين موديل 2024 بالعديد من مميزات السلامة والأمان منها، برنامج الثبات الإلكتروني، ونظام المكابح المانع لانغلاق العجلات "ABS"، ونظام التوزيع الإلكتروني للكبح "EBD"، ونظام التحكم بالكبح أثناء الانعطاف "CBC"، ونظام التحكّم بالجر "TCS"، ونظام التحكم بديناميكيات السيارة "VDC"، ومنطقة التعرض الحراري "HAZ"، ونظام التحكم بالثبات عند صعود التلال "HHC"، ومسح قرص المكابح "BDW".

محرك  إم جي HS

تستمد سيارة  إم جي HS الهجين قوتها من محرك سعة 1500 سي سي بشاحن توربيني، حيث يمكن لسيارة إم جي HS  قطع ما يزيد عن مسافة  64 كم/ساعة، بالاعتماد فقط على مولدها الكهربائي الذى ينتج 16.6 كيلوواط، وتنتج قوة 258 حصان، وعزم أقصى للدوران 480 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعه في 6.9 ثواني فقط، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 190 كم/ساعه، وتستهلك 1.8 لتر لقطع 100 كم/ساعة.

 إم جي HS الهجين موديل 2024

يمكن شحن بطارية إم جي HS الهجين  الجديدة موديل 2024 بالكامل خلال مدة قدرها 4.5 ساعة، ويمكن عبر ميزة الشحن السريع تعزيز سعة البطارية بنسبة 80٪ خلال 35 دقيقة فقط.

مقصورة  إم جي HS الهجين

تمتلك سيارة  إم جي HS الهجين  الجديدة موديل 2024 مجموعة من التجهيزات المميزة منها، مقاعد حاضنة رياضية النمط مكسوة بخامة LUX الفاخرة، ومقاعد مصنوعة من الجلد عالي الجودة من Bader الألمانية، ومقود جلدي ثلاثي الأذرع ، و أزرارا متعددة الوظائف، وشاشة لوحة عدادات افتراضية مقاسها 12.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس عالية الوضوح مقاس 10.1 بوصة، ونظام التحكم التكيفي بسرعة الملاحة، ونظام المساعدة في السرعة، وميزة الكبح التلقائي في الحالات الطارئة، ونظام التحذير من الخروج عن المسار، وميزة المساعدة في البقاء ضمن المسار، ونظام الكشف عن النقاط العمياء، وزر لتشغيل المحرك، ونظام الدخول بدون مفتاح، وكاميرا للرؤية الخلفية، وكاميرا أخري للركن بنطاق 360 درجة.

إم جي HS الهجين من الخارج

 إم جي HS الهجين موديل 2024

تظهر سيارة  إم جي HS الهجين  موديل 2024 من الخارج بالعديد من التجهيزات منها، خطوط ناعمة تنساب من غطاء حيز المحرك، وأضواء خلفية تتكون من مجموعة تحتوي 21 مصباح LED، وشبكة نجمية بديعة تحتوي علي أطراف توأمية لأنابيب العادم، وصداد من الألومنيوم لتكملة شكلها الجريء.
 

إم جي HS PHEV إم جي HS PHEV الهجين HS PHEV HS PHEV الهجين مواصفات إم جي HS 2024 مميزات إم جي HS 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

وزير الداخلية التركي: القوات على أهبة الاستعداد للمواجهة

موضوعات متعلقة

بمختلف الفئات| سيارات 2024 متوافرة الاَن بمصر.. صور

مرسيدس وفورد| سيارات 2023 عالمية تبدأ بـ 500 ألف جنيه

4 سلندر.. سعر مرسيدس AMG SL43 بالسعودية| صور

فولفو EX30 الكروس أوفر الكهربائية بـ مليو ونص| تفاصيل

الفرق بين نظام الدفع الكلي AWD والدفع الرباعي 4WD| تفاصيل

حيلة ذكية بواسطة الريموت لتشغيل السيارة ذاتيا.. اعرف الموديلات| فيديو

إرشادات بسيطة لحماية سيارتك من أشعة الشمس| تعرف عليها

بتكنولوجيات عصرية| ام جى 5 زيرو بـ 600 ألف جنيه

ترشيحاتنا

استياء فلسطيني من تدني ردود الفعل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

البرلمان يفوض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة 22 طلبا

رغم تصريحات كيليتشدار.. شاهد| طائرة تجوب بلافتة داعمة لـ اردوغان "تفاصيل"

النواب يبدأ جلسته العامة لمناقشة فرض رسوم على بعض الخدمات والسلع

دايخة ومصدعة.. احترسي هذه الأعراض تكشف الإصابة بأضرار العاصفة الترابية

رئيس هيئة الانتخابات التركية: إعلان النتائج لن يتأخر مثل الجولة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابن ماجد الكدواني يحتفل بزفافه للمرة الثانية في الجونة .. صور

تبدأ بحموضة.. جمال شعبان يكشف سر وفاة السيدات أكثر من الرجال

شاهد.. هيفاء وهبي بفستان يثير الجدل على السوشيال ميديا

لسبب غير متوقع .. مسؤول حكومي يأمر بتجفيف سد

فيديو

صرخات وزحام.. هيفاء وهبي محاطة بالمعجبين في حفلها بمصر

وصلات رقص.. هيفاء وهبي تشعل حفلها الغنائي في مصر

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ