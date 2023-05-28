تمشي 100 كم بـ لترين.. إم جي HS الهجين الآن بالشرق الأوسط| صور

كشفت شركة إم جي موتور الصينية عن طرازها الجديد إم جي HS PHEV الهجين موديل 2024 القابلة للشحن، المتوافر الآن في منطقة الشرق الأوسط، وتنتمي سيارة إم جي HS إلي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تمثل إم جي HS مزيج مثالي بين الكفاءة والأداء.

إم جي HS الهجين موديل 2024

وتتميز سيارة إم جي الجديدة الهجين القابلة للوصل بمقبس كهربائي بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير مقارنة مع السيارات الأخرى، التي تضم محركات احتراق داخلي .

مواصفات السلامة بـ إم جي HS الهجين

إم جي HS الهجين موديل 2024

زودت سيارة إم جي HS الهجين موديل 2024 بالعديد من مميزات السلامة والأمان منها، برنامج الثبات الإلكتروني، ونظام المكابح المانع لانغلاق العجلات "ABS"، ونظام التوزيع الإلكتروني للكبح "EBD"، ونظام التحكم بالكبح أثناء الانعطاف "CBC"، ونظام التحكّم بالجر "TCS"، ونظام التحكم بديناميكيات السيارة "VDC"، ومنطقة التعرض الحراري "HAZ"، ونظام التحكم بالثبات عند صعود التلال "HHC"، ومسح قرص المكابح "BDW".

محرك إم جي HS

تستمد سيارة إم جي HS الهجين قوتها من محرك سعة 1500 سي سي بشاحن توربيني، حيث يمكن لسيارة إم جي HS قطع ما يزيد عن مسافة 64 كم/ساعة، بالاعتماد فقط على مولدها الكهربائي الذى ينتج 16.6 كيلوواط، وتنتج قوة 258 حصان، وعزم أقصى للدوران 480 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعه في 6.9 ثواني فقط، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 190 كم/ساعه، وتستهلك 1.8 لتر لقطع 100 كم/ساعة.

إم جي HS الهجين موديل 2024

يمكن شحن بطارية إم جي HS الهجين الجديدة موديل 2024 بالكامل خلال مدة قدرها 4.5 ساعة، ويمكن عبر ميزة الشحن السريع تعزيز سعة البطارية بنسبة 80٪ خلال 35 دقيقة فقط.

مقصورة إم جي HS الهجين

تمتلك سيارة إم جي HS الهجين الجديدة موديل 2024 مجموعة من التجهيزات المميزة منها، مقاعد حاضنة رياضية النمط مكسوة بخامة LUX الفاخرة، ومقاعد مصنوعة من الجلد عالي الجودة من Bader الألمانية، ومقود جلدي ثلاثي الأذرع ، و أزرارا متعددة الوظائف، وشاشة لوحة عدادات افتراضية مقاسها 12.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس عالية الوضوح مقاس 10.1 بوصة، ونظام التحكم التكيفي بسرعة الملاحة، ونظام المساعدة في السرعة، وميزة الكبح التلقائي في الحالات الطارئة، ونظام التحذير من الخروج عن المسار، وميزة المساعدة في البقاء ضمن المسار، ونظام الكشف عن النقاط العمياء، وزر لتشغيل المحرك، ونظام الدخول بدون مفتاح، وكاميرا للرؤية الخلفية، وكاميرا أخري للركن بنطاق 360 درجة.

إم جي HS الهجين من الخارج

إم جي HS الهجين موديل 2024

تظهر سيارة إم جي HS الهجين موديل 2024 من الخارج بالعديد من التجهيزات منها، خطوط ناعمة تنساب من غطاء حيز المحرك، وأضواء خلفية تتكون من مجموعة تحتوي 21 مصباح LED، وشبكة نجمية بديعة تحتوي علي أطراف توأمية لأنابيب العادم، وصداد من الألومنيوم لتكملة شكلها الجريء.

