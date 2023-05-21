سعر إم جي ZS بالسوق المصري .. صور

تعتبر السيارة ام جي ZS من اشهر سيارات الكروس اوفر الرياضية المقدمة داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 699.990 جنيه، حتى 759.990 جنيه للفئة عالية التجهيز، وذلك لموديلات 2022.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار ام جي ZS بالسوق المصري واهم مواصفاتها الفنية

ام جي ZS

قياسات السيارة ام جي ZS وابعادها الخارجية

الطول 4314 مم.

العرض 1809 مم.

الارتفاع 1624 مم.

قاعدة العجلات 2585 مم.

حجم سعة التخزين الخلفية 495 لتر.

سعة خزان الوقود 48 لتر.

5 مقاعد.

ام جي ZS

المواصفات الفنية للسيارة ام جي ZS

ناقل حركة أوتوماتيك.

4 سرعات.

جر أمامي.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية.

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

سعة 1500 سي سي.

قوة اجمالية قدرها 119 حصانا.

عزم دوران 150 نيوتن/متر.

استهلاك وقود 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

ام جي ZS

الاسعار الرسمية لسيارة ام جي ZS المقدمة بالسوق المصري

الفئة الاولى CLASSIC موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 699,990 جنيه.

الفئة الثانية COMFORT موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 734,990 جنيه.

الفئة الثالثة COMFORT – ACCموديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 744,990 جنيه.

الفئة الرابعة كاملة التجهيزات موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 759,990 جنيه.