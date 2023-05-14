ام جي تعلن نسختها الجديدة كليا سايبرستر 2024 .. تعرف على سعرها

كشفت شركة ام جي عن نسختها الجديدة كليًا سايبرستر موديل 2024 في السوق البريطاني، وتعد هذه النسخة هي أحدث إصدارات MG، والتي تأتي باطلالة خارجية رياضية، مع حزمة تضم الكثير من التجهيزات العصرية، وبمظهر الكوبيه صاحب السقف المكشوف.

ام جي تكشف عن نسختها الجديدة كليًا سايبرستر 2024

ام جي سايبرستر 2024

ظهرت السيارة ام جي سايبرستر 2024 من خلال الصور المقدمة بطلاء احمر مميز، بالاضافة إلى مفهوم ثنائي الأبواب، وجنوط معدنية رياضية تجمع بين اللون الاسود والفضي، بالاضافة إلى ناحية خلفية تحظى بمصابيح ذات تصميم عصري.

ام جي سايبرستر 2024

أما عن الناحية الامامية فتضم سايبرستر 2024 مصابيح عدوانية المظهر، وناشر متعدد الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى وجود عتبات جانبية بارزة، والتي تعزز من المفهوم الرياضي الذي تتمتع به السيارة، إلى جانب اعتماد الهيكل الخارجي على عدة لمسات بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

ام جي سايبرستر 2024

القدرات الفنية للسيارة ام جي سايبرستر 2024

تعتمد السيارة ام جي سايبرستر 2024 على محرك بقوة 310 حصانا، يعمل مع تقنية الدفع الخلفي، بالاضافة إلى محرك اخر اعلى تجهيزًا بقوة 536 حصانا بقدرات الدفع الكلي للعجلات حيث تصل سرعة القصوى إلى 200 كم/ساعة، أما السرعة القصوى للمحرك الاول فتصل إلى 193 كم/ساعة.

ام جي سايبرستر 2024

سعر السيارة ام جي سايبرستر 2024

تقدم الفئة الاولى من السيارة ام جي سايبرستر 2024 والتي تضم محرك بقوة 310 بسعر يصل إلى 55 ألف جنيه استرليني اي مايعادل 70 ألف دولار، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية ذات المحرك الاعلى تجهيزًا نحو 81 ألف دولار امريكي أو 65 ألف جنيه استرليني.