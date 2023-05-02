اعرف أحدث أسعار ام جي HS .. لمحبي الـ SUV |صور

شهدت قائمة سيارات ام جي المطروحة داخل السوق المصري، ارتفاعًا جديدًا شمل جميع الطرازات المقدمة محليًا، ومنها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام HS والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، واصبحت اسعارها تتخطى حاجز المليون لتبدأ من 1.049.990 جنيه.

ام جي HS

مواصفات السيارة ام جي HS واحدث اسعارها في مصر

جاءت السيارة ام جي HS بعده تجهيزات تتضمن حساسات ركن خلفية وامامية، فتحة سقف بانوراما، مثبت سرعة، جنوط رياضية 18 بوصة، شاشة تعمل باللمس قياسها 10.1 بوصة، بالاضافة إلى شاشة عدادات 12.3 بوصة.

ام جي HS

كما تأتي ايضا السيارة ام جي HS بمقاعد كهربائية التحكم، ورز تشغيل وايقاف المحرك، مع 4 الوان للطلاء الخارجي وهم الاسود والابيض والاحمر والازرق، بالاضافة إلى قدرات فنية تعتمد على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو.

ام جي HS

وينتج محرك السيارة ام جي HS قوة 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي من 7 نقلات، وتحتوي ايضا على تجهيزات تتضمن 6 وسائد هوائية AIRBAGS، وفرامل يد كهربائية، ونظام متابعة ضغط الاطارات.

ام جي HS

وتضم ايضا نظام المساعدة على خوض المرتفعات والمنحدرات، مع نظام التوازن الالكتروني، وتحديد الحارة المرورية، ومتابعة النقاط العمياء، مع تصميم خارجي يميزة المصابيح الامامية ذات المظهر الحاد بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، واقطاب ثنائية نحيفة على جانب السقف.

ام جي HS

احدث اسعار ام جي HS بعد الزيادات الجديدة مع بداية مايو 2023

الفئة الاولى بقيمة قدرها مليون و 49.990 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و 59.990 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها مليون 89.990 جنيه.