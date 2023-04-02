أحدث أسعار MG 6 الجديدة في مصر.. صور

شهدت سيارات MG المقدمة في السوق المصري، زيادات سعرية جديدة ومنها النسخة MG 6 والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 40 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

وفي هذا السياق يقدم وموقع "صدى البلد"، أحدث أسعار السيارة MG 6 الجديدة في مصر وأبرز المواصفات الفنية.

سيارة MG 6

الابعاد الخارجية للسيارة MG 6

قاعدة عجلات 2715 مم.

طول كلي 4694 مم.

عرض كلي 1848 مم.

الارتفاع الكلي 1465 مم.

سعة حقيبة التخزين الخلفية 424 لتر.

سعة خزان الوقود 50 لتر.

سيارة MG 6

القدرات الفنية للسيارة MG 6

تصل السيارة MG 6 من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.8 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى احتوائها على ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

سيارة MG 6

ويعمل ناقل الحركة للسيارة MG 6 عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات طراز DSG، بينما تستمد قوتها من محرك تيربو 4 سلندر 1500 سي سي، بقوة اجمالية 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

سيارة MG 6

الاسعار الجديدة للسيارة MG 6 في مصر