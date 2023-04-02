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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار MG 6 الجديدة في مصر.. صور

سيارة MG 6
سيارة MG 6

شهدت سيارات MG المقدمة في السوق المصري، زيادات سعرية جديدة ومنها النسخة MG 6 والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 40 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

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وفي هذا السياق يقدم وموقع "صدى البلد"، أحدث أسعار السيارة MG 6 الجديدة في مصر وأبرز المواصفات الفنية.

سيارة MG 6

الابعاد الخارجية للسيارة MG 6

 

  • قاعدة عجلات 2715 مم.
  • طول كلي 4694 مم.
  • عرض كلي 1848 مم.
  • الارتفاع الكلي 1465 مم.
  • سعة حقيبة التخزين الخلفية 424 لتر.
  • سعة خزان الوقود 50 لتر.
سيارة MG 6

القدرات الفنية للسيارة MG 6

 

تصل السيارة MG 6 من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.8 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى احتوائها على ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

سيارة MG 6

ويعمل ناقل الحركة للسيارة MG 6 عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات طراز DSG، بينما تستمد قوتها من محرك تيربو 4 سلندر 1500 سي سي، بقوة اجمالية 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

سيارة MG 6

الاسعار الجديدة للسيارة MG 6 في مصر 

 

  • الفئة الاولى بسعر 769.990 ألف جنيه بدلاً من 729.990 ألف جنيه.
  • الفئة الثانية بسعر 809.990 ألف جنيه بدلاً من 769.990 ألف جنيه.
  • الفئة الثالثة بسعر 834.990 ألف جنيه بدلاً من 794.990 ألف جنيه.
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