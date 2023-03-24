الأسعار الجديدة لـ MG RX5 الرياضية في مصر .. صور

شهدت قائمة أسعار سيارات شركة MG الصينية المطروحة داخل السوق المصري، بعض التغيرات الجديدة ومنها النسخة الرياضية ام جي RX5 التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة بلغت 40 الف جنيه، شملت جميع الفئات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة MG RX5 في مصر وابرز المواصفات.

سيارة MG RX5

الاسعار الجديدة للسيارة ام جي RX5

الفئة الاولى بسعر 799.990 ألف جنيه بدلاً من 759.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 819.990 ألف جنيه بدلاً من 779.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 839.990 ألف جنيه بدلاً من 799.990 ألف جنيه.

سيارة MG RX5

الابعاد الخارجية للسيارة MG RX5

الطول الكلي 4545 مم.

العرض الكلي 1855 مم.

الارتفاع الكلي 1719 مم.

قاعدة عجلات 2700 مم.

ارتفاع عن الارض 180 مم.

سعة خزان الوقود 55 لتر.

سعة حقيبة التخزين 525 لتر.

سيارة MG RX5

مواصفات محرك السيارة MG RX5 والقدرات الفنية

محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

سعة 1500 سي سي "تيربو".

عزم دوران 250 نيوتن/متر.

قوة اجمالية 169 حصانا.

ناقل حركة أوتوماتيك.

دفع أمامي.

7 سرعات.

سيارة MG RX5

تستهلك السيارة MG RX5 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.8 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كليومتر.

تنطلق MG RX5 من وضع الاستعداد ونقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كليومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.8 ثانية.