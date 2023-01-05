تبدأ من 490 ألف جنيه.. سعر MG ZS في السوق المصري ..صور

تعتبر السيارة ام جي ZS واحدة من ابرز السيارات الرياضية من فئة الكروس اوفر المقدمة من قبل الصانع الصيني، والتي تنطلق داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات بسعر يبدأ من 490 الف جنيه وينتهى عند 529.900 جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة MG ZS في مصر وابرز مواصفاتها

MG ZS

أسعار السيارة MG ZS موديل 2022 في مصر

تقدم السيارة الفئة الاولى CLASSIC أوتوماتيك موديل 2022 بسعر 489.990 جنيه، بينما تأتي الفئة الثانية COMFORT بسعر 509.990 جنيه، ويصل سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات إلى 529.990 جنيه.

MG ZS

مواصفات السيارة MG ZS موديل 2022

حصلت السيارة MG ZS موديل 2022 على تصميم خارجي رياضي، مع شبكة سوداء متعددة الفتحات الهوائية بالناحية الامامية، بينما تمتعت بمصابيح أمامية حادة المظهر، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم والاصطفاف، وسنتر لوك.

MG ZS

وتمتعت السيارة MG ZS موديل 2022 بمكابح ABS و برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، إلى جانب مكيف هواء، ونظام ترفيهي، وتجهيزات اخرى تتضمن شاشة لعرض الوسائط تتوسط قمرة القيادة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن.

MG ZS

وتستمد السيارة MG ZS موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلندر، بعزم دوران 150 نيوتن/متر، وقوة إجمالية قدرها 119 حصانا، سعة 1500 سي سي، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي النقلات، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية.