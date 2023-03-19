سعر أغلى سيارة SUV تقدمها MG في مصر .. صور

تعتبر السيارة HS والتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، هي اغلى نسخة تقدمها شركة MG الصينية داخل السوق المصري، حيث تقدم السيارة بقيمة سعرية تبدأ من 899.990 الف جنيه، بينما تضم العديد من التجهيزات الفنية والتقنية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث الاسعار للنسخة MG HS وابرز مواصفاتها الفنية.

سيارة MG HS الرياضية SUV

القدرات الفنية للسيارة MG HS

محرك رباعي الاسطوانات "تيربو"

4 سلندر.

سعة 1500 سي سي.

قوة اجمالية قدرها 169 حصانا.

عزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

ناقل حركة "أوتوماتيك".

7 سرعات طراز DSG.

نوع الجر أمامي.

سيارة MG HS الرياضية SUV

أداء التسارع للسيارة MG HS

تستغرق السيارة MG HS مدة زمنية تقدر بـ 9.6 ثانية فقط للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، وذلك من نقطة السكون 0.

تصل السرعة القصوى للسيارة MG HS إلى 190 كيلومتر في الساعة.

سيارة MG HS الرياضية SUV

ابعاد وقياسات السيارة MG HS

الطول الكلي 4574 مم.

العرض الكلي 1876 مم.

الارتفاع الكلي 1685 مم.

طول قاعدة العجلات 2720 مم.

سعة تخزين الحقيبة الخلفية 463 لتر.

سعة خزان الوقود 55 لتر.

جنوط رياضية 18 بوصة.

سيارة MG HS الرياضية SUV

وتحتوي السيارة MG HS على عدة تجهيزات تتضمن، شاشة عرض الوسائط، عجلة قيادة متعددة الوظائف، سنتر لوك، مثبت سرعة،زر تشغيل المحرك، دخول السيارة بدون مفتاح، كاميرا للمتابعة، حساسات ركن، وفتحة سقف بانوراما، إلى جانب حزمة من برامج الحماية، والمكابح عالية الاداء.

سيارة MG HS الرياضية SUV

سعر اغلى سيارة تقدمها MG في مصر

الفئة الاولى LUXURY BLACK INTERIOR موديل 2022 بقيمة قدرها 899.990 جنيه.

الفئة الثانية LFC EDITION موديل 2022 بقيمة قدرها 939.990 جنيه.