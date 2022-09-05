أحدث أسعار MG ZS موديل 2022 في مصر .. صور

تعتبر السيارة ام جي ZS موديل 2022 واحدة من اشهر سيارات الكروس اوفر الرياضة المقدمة من قبل الصانع الصيني، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات.

وقد شهدت هذه النسخة خلال الايام القليلة الماضية زيادة سعرية جديدة قدرت قيمتها بـ 10 الاف جنيه.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أحدث أسعار السيارة MG ZS موديل 2022 في مصر.

MG ZS موديل 2022

تضم السيارة MG ZS موديل 2022 مكيف للهواء، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، بالاضافة إلى نظام صوتي مكون من 4 مكبرات صوتية، ويصل إلى 6 مكبرات للفئة عالية التجهيز، إلى جانب فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

MG ZS موديل 2022

وتحتوي السيارة MG ZS موديل 2022 على منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، وحساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف، وكاميرا، بينما دعمت بتجهيزات اخرى ومنها، شاشة لعرض الوسائط المتعددة بقياس 8 بوصة، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

MG ZS موديل 2022

ويمكن للسيارة MG ZS موديل 2022 الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية، حيث دعمت بمحرك بقوة 123 حصانا، 1500 سي سي، 4 سلندر، مع عزم دوران 135 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية الاداء.

MG ZS موديل 2022

أسعار السيارة MG ZS موديل 2022 في السوق المصري

الفئة الأولى MG ZS موديل 2022 بسعر 405 ألف جنيه بدلاً من 395 ألف جنيه.

الفئة الثانية MG ZS موديل 2022 بسعر 420 ألف جنيه بدلاً من 410 ألف جنيه.

الفئة الثالثة MG ZS موديل 2022 بسعر 435 ألف جنيه بدلاً من 425 ألف جنيه.