أرخص سيارات MG في مصر بعد الأسعار الجديدة .. تفاصيل

استطاعت شركة MG الصينية أن تحتل مكانة مميزة داخل السوق المصري، نسبة إلى انتشار وتعدد اصداراتها، والتي تتنوع بين فئة الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستتخدام SUV، بالاضافة إلى فئة السيدان ومنها النسخة MG 5.

وتعتبر السيارة MG هي ارخص اصدارات الشركة الصينية في مصر، على الرغم من الزيادات الجديدة في اسعارها اليوم، والتي قدرت بـ 30 الف جنيه، حيث شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، وبذلك اصبحت اسعار السيارة تبدأ من 584.990 جنيه.

MG 5

احدث اسعار سيارة MG 5 في مصر وابرز مواصفاتها

تتسارع السيارة MG 5 من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 12.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي.

MG 5

وينتج محرك السيارة MG 5 قوة اجمالية قدرها 120 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، بينما تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء في قدرات الحركة، طراز CVT وبتقنية الدفع الامامي للعجلات.

MG 5

الابعاد الخارجية للسيارة MG 5

طول 4601 مم.

عرض 1818 مم.

ارتفاع 1489 مم.

قاعدة عجلات 2680 مم.

سعة تخزين خلفية 512 لتر.

MG 5

الاسعار الجديدة للسيارة MG 5 في مصر

الفئة الاولى بسعر 584.990 ألف جنيه بدلاً من 554.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 614.990 ألف جنيه بدلاً من 584.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 644.990 ألف جنيه بدلاً من 614.990 ألف جنيه.