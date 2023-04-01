عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارات MG في مصر بعد الأسعار الجديدة .. تفاصيل

MG 5
MG 5

استطاعت شركة MG الصينية أن تحتل مكانة مميزة داخل السوق المصري، نسبة إلى انتشار وتعدد اصداراتها، والتي تتنوع بين فئة الكروس اوفر، والرياضية متعددة الاستتخدام SUV، بالاضافة إلى فئة السيدان ومنها النسخة MG 5.

الأسعار الجديدة لـ MG RX5 الرياضية في مصر .. صور

سعر أغلى سيارة SUV تقدمها MG في مصر .. صور

وتعتبر السيارة MG هي ارخص اصدارات الشركة الصينية في مصر، على الرغم من الزيادات الجديدة في اسعارها اليوم، والتي قدرت بـ 30 الف جنيه، حيث شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، وبذلك اصبحت اسعار السيارة تبدأ من 584.990 جنيه.

MG 5

احدث اسعار سيارة MG 5 في مصر وابرز مواصفاتها 

 

  • تتسارع السيارة MG 5 من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 12.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، حيث زودت بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي.
MG 5
  • وينتج محرك السيارة MG 5 قوة اجمالية قدرها 120 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران 150 نيوتن/متر، بينما تعتمد على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء في قدرات الحركة، طراز CVT وبتقنية الدفع الامامي للعجلات.
MG 5

الابعاد الخارجية للسيارة MG 5

 

  • طول 4601 مم.
  • عرض 1818 مم.
  • ارتفاع 1489 مم.
  • قاعدة عجلات 2680 مم.
  • سعة تخزين خلفية 512 لتر.
MG 5

الاسعار الجديدة للسيارة MG 5 في مصر 

 

الفئة الاولى بسعر 584.990 ألف جنيه بدلاً من 554.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 614.990 ألف جنيه بدلاً من 584.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 644.990 ألف جنيه بدلاً من 614.990 ألف جنيه.

MG 5
MG 5 سيارة MG 5 اسعار سيارة MG 5 مصر احدث اسعار سيارة MG 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفائدة تخطت 20%.. أعلى 3 شهادات ادخار بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند |ماذا يحدث

فضيحة في شركة اتصالات شهيرة.. مدير سرق الأموال بمساعدة مسئول حكومي بالضرائب

شكلك نبيه .. الرئيس يوجه بمحو أمية جندي قبل انتهاء الخدمة |فيديو

محمد صلاح يرفض الإفطار بعد تبديله أمام مانشستر سيتي.. شاهد

مباشر الآن.. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلي اليوم.. مفاجأة في خط الوسط وورقة كولر الرابحة على الدكة

موضوعات متعلقة

أحدث أسعار سيتروين C4 موديل 2023 في مصر.. صور

السعر الجديد لـ جاك JS4 الرياضية في السوق المصري.. صور

أسرع سيارة يمكن شراؤها في الإمارات موديل 2023 .. صور

هيونداي تكشف عن نسختها الجديدة "سوناتا" 2024 .. صور

سعر مرسيدس GLE موديل 2023 في مصر .. صور

أقل من نص مليون .. 5 سيارات جديدة في مصر |صور

أرخص سعر لـ كيا سبورتاج "الشكل الجديد" في مصر .. صور

الحق جيبها.. تخفيض 70% في سعر هيونداي كريتا 2023

ترشيحاتنا

الخروب ممنوع فى 3 حالات.. تعرف عليها

تشيلسي يخسر بثنائية أمام أستون فيلا ويصعب موقفه في الدوري الإنجليزي

تركيا تعلن عن دخول المرحلة الثانية من مواجهة أثار الزلزال المدمر

هل الاحتلام في نهار رمضان يفسد الصيام؟ الإفتاء تحسم الجدل

بايرن ميونخ يحسم كلاسيكو ألمانيا برباعية في شباك دورتموند

تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة إلتشي في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع على الفطار؟

مفاجأة .. دراسة تكشف معلومة غريبة عن مرض الزهايمر

طريقة عمل كنافة عش البلبل بمذاق لا يقاوم

بث مباشر .. مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

فيديو

يروي قصته مع راقصة أرجنتينية.. تامر أمين خلال حوار ناري في العرافة|فيديوجراف

جلسة جمعتهما.. مصطفى كامل يكشف مفاجأة حول منع ويجز من الغناء

فؤش وأنا زعلانين من رامز جلال .. مصطفى كامل يكشف تفاصيل مقلبه قبل العرض

قناة مجانية لنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني.. تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ