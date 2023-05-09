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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف الأسعار الجديدة لـ ام جي ZS بالسوق المصري .. صور

ام جي ZS
ام جي ZS

ارتفعت أسعار السيارة ام جي ZS مع بداية شهر مايو الجاري، وذلك بقيمة تراوحت بين 20  و 40 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر.

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اسعار السيارة ام جي ZS في مصر

ام جي ZS

تصل السيارة ام جي ZS من 0 لـ 100 كم/س في غضون 10.9 ثانية، بينما تستهلك نسبة من الوقود قدرها 5.8 ثانية، عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، بينما تعتمد في قدراتها الفنية على تقنية الدفع الامامي للعجلات.

ام جي ZS

وتستخدم السيارة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء رباعية النقلات، مدعوم بمحرك بقوة 119 حصانا، مع 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سعة لترية بلغت 1500 سي سي، واربع اسطوانات للمحرك "4 سلندر".

ام جي ZS

اعرف الاسعار الجديدة لسيارة ام جي ZS بالسوق المصري

 

ارتفعت سعر الفئة الاولى من السيارة بنسبة بلغت 20 ألف جنيه، ليصل سعرها إلى 699.990 ألف جنيه بدلاً من 679.990 ألف جنيه.

 

كما ارتفع سعر الفئة الثانية بنحو 35 ألف جنيه، لتقدم السيارة بقيمة سعرية بلغت 734.990 ألف جنيه بدلاً من 699.990 ألف جنيه.

 

وشهدت اسعار الفئة الثالثة زيادة قدرها 31 الف جنيه، ليصبح سعرها الجديد 744.990 ألف جنيه بدلاً من 714.990 ألف جنيه.

 

وجاءت الفئة الرابعة بالنسبة الاكبر من الزيادة والتي قدرت بـ 40 ألف جنيه، ليرتفع سعرها من 719.990 ألف جنيه إلى 759.990 ألف جنيه.

ام جي ZS
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