إيهما تختار رينو ميجان ولا إم جي 6 | صور

تأثرت شركات صناعة السيارات عالميا خلال الفترة الماضية نتيجة لعدة عوامل رئيسية أهمها، عدم استقرار سعر الدولار، عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، مما أدي الي تقلص إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023، وذلك أدي الي ارتفاع السيارات الجديدة موديل 2022 .

يعرض لكم موقع صدى البلد الأسعار الجديدة لسيارة رينو ميجان و إم جي 6 الجديدتين موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات :



1- رينو ميجان

رينو ميجان 2022 السيدان



تنتج سيارة رينو ميجان موديل 2022 قوة 150 حصان، بسبب محركها الذى يصل سعته الي 1300 سي سي تيربو، وبها عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتنتج رينو ميجان عزم أقصي للدوران 240 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .



سعر رينو ميجان

رينو ميجان 2022 السيدان

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2022 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 698 ألف جنيه للفئة الأولي، و 740 ألف جنيه للفئة الثانية .

2- ام جى 6

سيارة ام جى 6 2022 السيدان

تستمد سيارة ام جى 6 موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 7 ثواني، وتستهلك 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان والوقود الي 50 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعة ام جى 6 القصوى الي 190 كم/ساعة .

سعر ام جى 6

سيارة ام جى 6 2022 السيدان

تتوافر الفئة الأولي من سيارة ام جى 6 موديل 2022 السيدان بداخل السوق المصري للسيارات بسعر 799 ألف جنيه، ويرتفع السعر ليصل الي 839 ألف جنيه للفئة الثانية، و 864 ألف جنيه للفئة الثالثة .