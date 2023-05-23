اعرف سعرها الآن .. رينو ميجان موديل 2023 |صور

شهدت سيارات شركة رينو المقدمة في مصر، زيادات سعرية جديدة لجميع الطرازات المقدمة محليًا، ومنها النسخة ميجان موديل 2023، والتي شهدت ارتفاع سعري يتراوح بين 95 ألف حتى 245 ألف جنيه، لتقدم الفئة الاولى بسعر يبلغ 865 ألف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة رينو ميجان موديل 2023 لجميع فئاتها المطروحة في مصر واهم المواصفات الفنية.

رينو ميجان

مواصفات رينو ميجان محرك 1600 سي سي

تحتوي السيارة رينو ميجان موديل 2023 على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية بلغت 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية، بينما تستمد اوامر الحرك عبر علبة تروس أوتوماتيكية CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س.

رينو ميجان

اسعار فئات رينو ميجان 1600 سي سي موديل 2023 بالسوق المصري

الفئة الاولى بسعر 865 ألف جنيه بدلاً من 770 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 915 ألف جنيه بدلاً من 820 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 995 ألف جنيه بدلاً من 900 ألف جنيه

رينو ميجان

مواصفات رينو ميجان محرك 1300 سي سي "تيربو"

تضم السيارة ميجان 2023 محرك تيربو سعة 1300 سي سي، بقوة 150 حصانا، و 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيك من 7 سرعات، وبهذه الامكانيات الفنية يمكن للسيارة أن تستغرق فترة زمنية مدتها 9.5 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

رينو ميجان

اسعار فئات رينو ميجان "تيربو"

الفئة الاولى بسعر مليون و25 ألف جنيه بدلاً من 930 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و45 ألف جنيه بدلاً من 950 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر مليون و80 ألف جنيه بدلاً من 980 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر مليون و205 ألف جنيه بدلاً من 960 ألف جنيه.