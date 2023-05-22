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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

60 ألف جنيه .. اعرف الأسعار الجديدة لـ رينو ستيب واي 2023

رينو ستيب واي موديل
رينو ستيب واي موديل 2023

شهدت السيارة رينو ستيب واي موديل 2023، زيادة سعرية جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، قدرت بـ 60 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الرياضية.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة رينو ستيب واي موديل 2023 في السوق المصري 

رينو ستيب واي موديل 2023

مواصفات السيارة رينو ستيب واي موديل 2023

 

ترتكز السيارة رينو ستيب واي موديل 2023 على جنوط رياضية 16 بوصة، بينما تضم مكابح EBD و ABS، ووسائد هوائية أمامية للحماية عددها 2 AIRBAGS، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، إلى جانب قفل مركزي للابواب، واضاءة نهارية LED.

رينو ستيب واي موديل 2023

وتتمتع رينو ستيب واي موديل 2023 بنظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومدخل AUX و USB، بالاضافة إلى بلوتوث، وشاشة تدعم التطبيقات الذكية يبلغ قياسها 7 بوصة، وناقل سرعات أوتوماتيكي خماسي النقلات.

رينو ستيب واي موديل 2023

وتعمل السيارة رينو ستيب واي موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة قدرها 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة القدرة على الوصول من وضع الاستعداد 0 وصولاً لـ 100 كم/ساعة خلال 12.3 ثانية.

رينو ستيب واي موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة رينو ستيب واي موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى SW رينو ستيب واي موديل 2023 بسعر 635 ألف جنيه بدلاً من 585 ألف جنيه.

الفئة الثانية SW NAV رينو ستيب واي موديل 2023 بسعر 645 ألف جنيه بدلاً من 595 ألف جنيه.

رينو ستيب واي موديل 2023
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