رينو داستر تعود من جديد للسوق المصري وطرح "موديلات 2023" .. اعرف سعرها الآن

تعود السيارة رينو داستر للسوق المصري بعد فترة كبيرة من الغياب، حيث قدمت تلك النسخة الرياضية مرة اخرى بين موديلات 2023، ولكن مع زيادة سعرية اقتربت من حاجز الـ 100 %، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، والتي شهدت ارتفاع يتراوح بين 436 ألف و 445 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة رينو داستر واحدث اسعارها الرسمية في مصر بعد طرح موديلات 2023.

رينو داستر موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة رينو داستر موديل 2023

محرك 1600 سي سي "4 سلندر".

قوة اجمالية قدرها 115 حصانا.

عزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيك CVT.

رينو داستر موديل 2023

دفع أمامي.

تسارع رينو داستر من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية.

استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

رينو داستر موديل 2023

ابعاد السيارة رينو داستر موديل 2023

الطول الكلي 4341 مم.

العرض الكلي 1804 مم.

الارتفاع الكلي 1693 مم.

ارتفاع عن الارض 210 مم.

قاعدة العجلات 2674 مم.

سعة تخزين خلفية 445 لتر.

سعة خزان الوقود 50 لتر.

رينو داستر موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة رينو داستر بعد تقديم موديلات 2023

تتوافر الفئة H1 موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 880 ألف جنيه بدلاً من 444 ألف جنيه، بعد أن شهدت زيادة قدرها 436 ألف جنيه.

وتقدم الفئة H3 موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 950 ألف جنيه بدلاً من 505 ألف جنيه، اي بزيادة قدرها 445 ألف جنيه، بينما لم تتوافر محليًا الفئة الثانية H2.