بمظهر رياضي .. سعر وموصفات رينو ستيب واي 2023 في مصر

تطرح شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، باقة من الطرازات المتعددة داخل السوق المصري، ومن بينهم السيارة ستيب واي ذات المظهر الرياضي، حيث يتم تقديمها محليًا من خلال فئتين وبسعر يعدى حاجر الـ 500 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة رينو سيتب واي موديل 2023 في مصر وابرز مواصفاتها الفنية.

رينو ستيب واي موديل 2023

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة رينو ستيب واي موديل 2023

- الطول الكلي 4089 مم

- العرض الكلي 1994 مم.

- الارتفاع الكلي 1615 مم.

- الارتفاع عن الارض 168 مم.

- الطول الكلي لقاعدة العجلات 2590 مم.

- حجم مساحة التخزين الخلفية 320 لتر.

رينو ستيب واي موديل 2023

محرك السيارة رينو ستيب واي موديل 2023

تضم السيارة رينو ستيب واي موديل 2023 محرك 4 سلندر "رباعي الاسطوانات"، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ 148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 110 حصانا، إلى جانب اعتمادها على علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات "جر أمامي".

رينو ستيب واي موديل 2023

الاداء الفني للسيارة رينو ستيب واي موديل 2023

- تصل السيارة رينو ستيب واي موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.3 ثانية.

- تستهلك السيارة 7.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

- يمكن للسيارة رينو ستيب واي موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 175 كيلومتر/ساعة

رينو ستيب واي موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة رينو ستيب واي موديل 2023 داخل السوق المصري

الفئة الاولى رينو ستيب واي موديل 2023 SW بقيمة قدرها 585 ألف جنيه.

الفئة الثانية رينو ستيب واي موديل 2023 SW SCREEN بقيمة قدرها 595 ألف جنيه.