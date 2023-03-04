أصغر سيارة كهربائية في السعودية .. اعرف سعرها

استطاعت السيارات الكهربائية، أن تحدث نقلة نوعية في مجال السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، نسبة إلى التطلع نحو بيئة أفضل، والمحافظة على المناخ من الانبعاثات الكروبونية؛ حيث اتجهت العديد من شركات تصنيع السيارات، إلى مواكبة هذا التطور، وطرح باقة من الطرازات المتنوعة.

السيارة الكهربائية رينو ZOE موديل 2023

وتمكنت عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية "رينو"، تقديم العديد من الطرازات الكهربائية، ومنها النسخة ZOE موديل 2023، والتي تأتي بتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاتشباك، بالاضافة إلى تقديمها عبر فئة واحدة من التجهيزات.

تجهيزات السيارة الكهربائية رينو ZOE موديل 2023

تحتوي السيارة رينو ZOE موديل 2023 على شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 9.3 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل “أبل كار بلاي” و"أندرويد أوتو"، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، وقفل مركزي، مع حساسات حركة، وخاصية المحافظة على المسار.

السيارة الكهربائية رينو ZOE موديل 2023

تقدم السيارة رينو ZOE موديل 2023 بمحرك كهربائي، بقوة 135 حصانا للفئة عالية التجهيز، مع 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.5 ثانية، وبطارية سعة 52 كيلوواط، مع مدى للسير يبلغ 395 كم، إلى جانب تقنية العمل بالدفع الأمامي للعجلات.

السيارة الكهربائية رينو ZOE موديل 2023

تحتوي السيارة رينو ZOE موديل 2023 على مكابح ABS، ومساعد المكابح BA، مع خاصية EBD، وكاميرا خلفية، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، وفرامل يد كهربائية، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ونظام صوتي، وبلوتوث.

السيارة الكهربائية رينو ZOE موديل 2023

سعر السيارة رينو ZOE موديل 2023 الكهربائية

تقدر القيمة السعرية للسيارة رينو ZOE موديل 2023 بـ 150 ألف ريال سعودي.