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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هتنجز مشاويرك .. رينو لوجان 2010 وبسعر مناسب |صور

رينو لوجان
رينو لوجان

تعتبر شركة رينو الفرنسية واحدة من أبرز مصنعي السيارات حول العالم، حيث تمكنت من إنتاج العديد من الموديلات الشهيرة، ومنها النسخة لوجان موديل 2010، والتي مازالت تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة، كواحدة من أبرز الطرازات المقدمة بقيمة سعرية مناسبة.

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حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2010 على سمعة طيبة من ناحية التعامل على الطرق، نسبة إلى ارتفاعها الملحوظ، بالإضافة إلى سهولة صيانتها بسبب غرفة المحرك الواسعة، إلى جانب عدم التعقيد مقارنة بسيارات اخرى، إلى جانب مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة.

رينو لوجان

وتأتي السيارة رينو لوجان موديل 2010 بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، مع وجود حقيبة تخزين خلفية كبيرة وتتسع للعديد من الأغراض، بينما تظهر السيارة بمصابيح أمامية حادة الشكل، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

رينو لوجان

وتحتوي السيارة رينو لوجان موديل 2010 على وسائد هوائية أمامية AIRBAGS، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، بالإضافة إلى نظام مكابح EBD، مع تجهيزات تتضمن زجاج كهربائي أمامي، وسنتر لوك، ومكيف هواء، بينما جاءت بقياسات خارجية بلغت 4.290 متر للطول، و 1.740 متر للعرض، وبارتفاع يقدر بـ 1.525 متر.

رينو لوجان

القدرات الفنية للسيارة رينو لوجان موديل 2010 

 

تعتمد السيارة رينو لوجان على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة قدرها 90 حصانا، متصل بناقل سرعات يدوي "مانيوال" خماسي النقلات، بالإضافة إلى بعض الفئات التي تتمتع بناقل سرعات رباعي النقلات ستبترونيك من 4 سرعات، جميعهم يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات.

رينو لوجان

سعر السيارة رينو لوجان موديل 2010 في سوق المستعمل 

 

تقدم السيارة رينو لوجان موديل 2010 في السوق المصري للسيارات المستعملة بقيمة سعرية تتراوح بين 120 ألف و 150 ألف جنيه، بحسب الحالة العامة للسيارة.

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