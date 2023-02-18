عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر رينو ميجان 2023 بعد الزيادة الجديدة .. صور

رينو ميجان موديل
رينو ميجان موديل 2023

شهدت القائمة السعرية لعدد من سيارات شركة رينو المطروحة في مصر، بعض الزيادات الجديدة التي تراوحت بين 60 ألف جنيه وحتى 100 ألف، ومن بين الطرازات التي شملت تلك الزيادة، هي النسخة رينو ميجان موديل 2023، حيث تقدم الفئة الاولى بسعر رسمي يبلغ 720 الف جنيه.

سعر رينو لوجان الجديدة في مصر.. صور

بورصة السيارات.. أسعار رينو سانديرو الجديدة ترتفع 30 ألف جنيه

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة رينو ميجان موديل 2023 واحدث اسعارها بعد الزيادات الجديدة 

رينو ميجان موديل 2023

مواصفات السيارة رينو ميجان موديل 2023 

 

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

رينو ميجان موديل 2023

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك اخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSG من 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

رينو ميجان موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة رينو ميجان موديل 2023 في مصر 

 

محرك 1600 سي سي

 

الفئة الاولى رينو ميجان موديل 2023 محرك 1600 سي سي بسعر 720 الف جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان موديل 2023 محرك 1600 سي سي بسعر 770 الف جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان موديل 2023 محرك 1600 سي سي بسعر 850 الف جنيه.

رينو ميجان موديل 2023

محرك 1300 سي سي "تيربو"

 

الفئة الاولى رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 850 الف جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 870 الف جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 890 الف جنيه.

الفئة الرابعة رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 920 الف جنيه.

رينو ميجان موديل 2023
رينو السيارة رينو ميجان رينو ميجان اسعار رينو ميجان موديل 2023 رينو ميجان موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ فرمان كولر .. الأهلي يقرر رحيل هذا الثنائي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

إبراهيم سعيد يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع المريخ.. ماذا قال؟

دوري أبطال أفريقيا.. تعليق خالد الغندور على تعادل الزمالك مع المريخ

صدمة جديدة.. تعقد أزمة كهربا والعودة للمربع صفر.. اعرف مصير اللاعب

تعليق فرج عامر على تعادل الزمالك مع المريخ السوداني

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

ذكور وإناث.. طريقة وشروط التقديم في معهد معاوني الأمن للحاصلين على الإعدادية

موضوعات متعلقة

في ندوة .. محمد سلماوي ضيف نادي السيارات والرحلات الأحد المقبل

أحدث أسعار سيارات شيري في مبادرة الإحلال .. صور

سعر أرخص سيارة MG في السعودية موديل 2023 .. صور

توقع الفائز بين أودي TT RS وقرينتها R8 .. شاهد اقوى السباقات

جديد من شيفروليه.. "بليزر 2023" تنطلق بالشرق الأوسط | صور

فخامة اللون الأسود .. دراجة نارية جديدة من KTM و برابوس |صور

سعر رينو لوجان الجديدة في مصر.. صور

سعر بي ام دبليو X2 موديل 2023 في مصر.. صور

ترشيحاتنا

تسريب سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi A2

علاقة آثمة.. تفاصيل ابتزاز طبيب الدقهلية بمقطع فيديو مقابل 2 مليون جنيه

سعر رينو ميجان 2023 بعد الزيادة الجديدة .. صور

مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 فبراير 2023 .. ودعاء النية لصيام الإسراء والمعراج

5 مليار جنيه استرليني.. عمرو أديب يفجر مفاجأة بشأن عرض قطر شراء مانشستر يونايتد

هل هناك علاقة بين الإجهاض و جلطات الساق لدى السيدات؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

انتي عوضي ورزقي.. خالد عليش يتغزل في زوجته

باروكة.. صفحة للشعر المستعار تصدم جمهور ريهام عبد الغفور

هاف ستومك.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ