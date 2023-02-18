سعر رينو ميجان 2023 بعد الزيادة الجديدة .. صور

شهدت القائمة السعرية لعدد من سيارات شركة رينو المطروحة في مصر، بعض الزيادات الجديدة التي تراوحت بين 60 ألف جنيه وحتى 100 ألف، ومن بين الطرازات التي شملت تلك الزيادة، هي النسخة رينو ميجان موديل 2023، حيث تقدم الفئة الاولى بسعر رسمي يبلغ 720 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة رينو ميجان موديل 2023 واحدث اسعارها بعد الزيادات الجديدة

رينو ميجان موديل 2023

مواصفات السيارة رينو ميجان موديل 2023

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

رينو ميجان موديل 2023

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك اخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSG من 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

رينو ميجان موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة رينو ميجان موديل 2023 في مصر

محرك 1600 سي سي

الفئة الاولى رينو ميجان موديل 2023 محرك 1600 سي سي بسعر 720 الف جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان موديل 2023 محرك 1600 سي سي بسعر 770 الف جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان موديل 2023 محرك 1600 سي سي بسعر 850 الف جنيه.

رينو ميجان موديل 2023

محرك 1300 سي سي "تيربو"

الفئة الاولى رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 850 الف جنيه.

الفئة الثانية رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 870 الف جنيه.

الفئة الثالثة رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 890 الف جنيه.

الفئة الرابعة رينو ميجان موديل 2023 محرك 1300 سي سي تيربو بسعر 920 الف جنيه.