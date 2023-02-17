سعر رينو لوجان الجديدة في مصر.. صور

تنافس النسخة رينو لوجان ضمن قائمة السيارات الاقتصادية في السوق المصري، على الرغم من الزيادات الكبيرة التي شهدتها، والتي تنعكس على العديد من الإصدارات الأخرى، وتقدم السيارة في مصر عبر 4 فئات مع سعر يبدأ من 415 ألف جنيه.

رينو لوجان

أسعار السيارة رينو لوجان الجديدة في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل 2022 بسعر 415 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2022 بسعر 425 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2022 بسعر 435 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2022 بسعر 445 ألف جنيه.

رينو لوجان

مواصفات السيارة رينو لوجان

تضم السيارة رينو لوجان نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، بالإضافة إلى قفل مركزي، و مقبض للتحكم في الأوامر الصوتية، إلى جانب بعض التجهيزات مثل، مكابح ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS للمقعد الأمامي.

رينو لوجان

تقدم السيارة رينو لوجان ببعض التجهيزات ايضا ومنها شاشة عرض الوسائط، كاميرا خلفية، حساسات ركن لسهولة الاصطفاف، بينما تظهر بهيكل خارجي من فئة السيدان، مع نسبة طول كلي بلغت 4348 مم، و 1994 مم للعرض.

رينو لوجان

وتأتي السيارة رينو لوجان بناقل حركة يعمل بتقنية الجر الامامي مكون من 4 سرعات أوتوماتيكية، بينما تتمتع بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة بلغت 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع القدرة على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال 11.5 ثانية.