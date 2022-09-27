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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة هاتشباك من رينو موديل 2022 .. صور

رينو سانديرو موديل
رينو سانديرو موديل 2022

تقدم شركة رينو الفرنسية العديد من الطرازات المنوعة، بين فئة السيدان، و الرياضية متعددة الاستخدام SUV، و فئة الكروس اوفر، بالإضافة إلى إصدارات الهاتشباك ومنها النسخة رينو سانديرو موديل 2022.

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وتعد السيارة رينو سانديرو واحدة من ابرز السيارات التي تنتمي لفئة الهاتشباك، بينما تحتل قائمة الارخص سعرًا من هذه الفئة ضمن سيارات رينو المقدمة داخل السوق المحلي، والتي تقدم من خلال فئة واحدة من التجهيزات.

رينو سانديرو موديل 2022

يمكن للسيارة رينو سانديرو موديل 2022 التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 12.1 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي.

رينو سانديرو موديل 2022

ويضخ محرك السيارة رينو سانديرو قوة قدرها 110 حصانا، وعزم دوران 148 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات، بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 176 كيلومتر في الساعة.

رينو سانديرو موديل 2022

وتأتي السيارة رينو سانديرو موديل 2022 بعدد 2 من وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، وفرامل EBD و ABS مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى مكيف هواء، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي، إلى جانب نظام صوتي وترفيهي، وخاصية التحكم في الصوت عبر عجلة القيادة.

رينو سانديرو موديل 2022

السعر الرسمي للسيارة رينو سانديرو موديل 2022 بالسوق المصري

 

تقدم السيارة من خلال فئة واحدة من التجهيزات مع قيمة سعرية تقدر بـ 295 الف جنيه.

رينو سانديرو رينو سانديرو موديل 2022 رينو سانديرو موديل 2022

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