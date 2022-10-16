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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات رينو كادجار 2022 في السوق المصري .. صور

رينو كادجار 2022
رينو كادجار 2022

تقدم شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، نسختين من الفئة الرياضية متعددة الاستخدام داخل السوق المصري، الاولى رينو داستر والثانية كادجار موديل 2022، والتي تقدم محليًا عبر فئين من التجهيزات وهم INTENSE و SIGNATURE.

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وتعد السيارة رينو كادجار موديل 2022، واحدة من ابرز السيارات الرياضية من فئة الـ SUV، المقدمة بالسوق المصري، حيث تمتلك تصميم خارجي مميز مع مصابيح انسيابية، ومصابيح ضباب LED، مع مرايات مدعومة باشارات ضوئية قابلة للطي كهربائيًا، بينما ترتكز على جنوط رياضية تتراوح بين 17 و 18 بوصة.

 رينو كادجار 2022

وتحتوي السيارة رينو كادجار 2022 على العديد من التجهيزات ومنها، فتحة سقف بانوراما، ومكيف للهواء اوتوماتيكي مع تقنية ثنائية المناطق، بالاضافة إلى حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، وزر تشغيل وايقاف المحرك بصمة، بينما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الذكية، مع عجلة قيادة متعددة الاستخدام.

 رينو كادجار 2022

تستخدم السيارة رينو كادجار 2022 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي تيربو، مع عزم دوران يبلغ 205 نيوتن/متر، وقوة قدرها 130 حصانا، مدعوم بناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية الاداء بتقنية الجر الامامي.

 رينو كادجار 2022

ويمكن للسيارة رينو كادجار 2022 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة الثبات 0 خلال مدة زمنية تستغرق 10.1 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة قدرت بـ 5.7 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 رينو كادجار 2022

الاسعار الرسمية للسيارة رينو كادجار 2022 في مصر 

 

الفئة الاولى رينو كادجار 2022 بسعر 540,000 جنيه.

الفئة الثانية رينو كادجار 2022 بسعر 550,000 جنيه.

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