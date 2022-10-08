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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 134 حصانا.. رينو تكشف عن سيارة 5 الكهربائية | صور

رينو 5
رينو 5

كشفت العلامة التجارية الفرنسية رينو عن أحدث جيل من سياراتها الجديدة رينو 5 الجديدة موديل 2024، وستتوفر بمحرك ePT-100kW الجديد ، الذي تم بناؤه في مصنع محرك كليون الذي أنتج مجموعات نقل الحركة لموديلات رينو المدمجة منذ أوائل الستينيات.

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رينو 5

بسعر يبدأ من حوالي 18,500 جنيه إسترليني، ستصل قوة محرك سيارة رينو 5 الجديدة موديل 2024 بمحرك مثبت في المقدمة بقوة 134 حصانًا، والذي من المفترض أن يوفر لها أداءً مشابهًا لأداء رينو زوي سوبرميني اليوم.

رينو 5

عرض سيارة رينو 5 الجديدة موديل 2024 لأول مرة كمفهوم في معرض ميونيخ للسيارات العام الماضي، ومن المقرر أن تكون جزءًا من خطة جديدة رئيسية لإحياء ثروات رينو ، وستستقر على منصة CMF-BEV الجديدة لمجموعة رينو للسيارات الكهربائية الصغيرة.

رينو 5

قال رئيس الشركة لوكا دي ميو إن استخدام المنصة الجديدة وتقنية البطارية المجددة سيمكنان الشركة من بيع 5 بحوالي 33 ٪ أقل من Zoe الحالي،  والذي يكلف 27.505 جنيه إسترليني.

 

أكدت رينو أيضًا أن الطراز 5 الجديد سيستخدم تقنية توليد القوة الجديدة وبطاريات النيكل والكوبالت والمنجنيز (NCM) ، والتي زعمت أنها ستقلل بشكل كبير التكلفة لكل كيلوواط في الساعة إلى حوالي 58 جنيهًا إسترلينيًا بحلول عام 2030.

 

وأضافت رينو أن 5 سيصل مداها إلى حوالي 400 كيلومتر (248 ميلاً).

رينو 5

يذكر أن رينو كانت قد كشفت عن مفهوم 5 الجديد خلال الكشف عن خطة Renaulution التي وضعتها رينو العام الماضي ، مشيدة بها باعتبارها جزءًا رئيسيًا من دفع رينو نحو 30٪ من مبيعاتها للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025.

رينو الكهربائية Renaulution ePT-100kW Zoe

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