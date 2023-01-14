بورصة السيارات.. أسعار رينو سانديرو الجديدة ترتفع 30 ألف جنيه

ارتفعت اسعار السيارة رينو سانديرو داخل السوق المحلي من جديد، حيث قدرت قيمة الزيادة لتلك النسخة نحو 30 الف جنيه، وذلك لموديلات 2022، بينما تم طرح موديلات 2023 بزيادة سعرية قدرها 60 الف جنيه مقارنة بالموديل السابق قبل الزيادة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة رينو سانديرو موديل 2022 و 2023 بالإضافة إلى أبرز المواصفات الفنية.

رينو سانديرو

الاسعار الرسمية للسيارة رينو سانديرو موديل 2022 و 2023

تقدم السيارة رينو سانديرو موديل 2022 بقيمة سعرية بلغت 434 ألف جنيه بدلاً من 404 ألف جنيه، بينما يتم طرح موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 465 ألف جنيه.

رينو سانديرو

مواصفات وتجهيزات السيارة رينو سانديرو

تطرح السيارة رينو سانديرو داخل السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث تضم محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران 148 نيوتن/متر، وقوة إجمالية قدرها 110 حصان.

رينو سانديرو

وتستمد السيارة اوامر التسارع والانطلاق بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء رباعية النقلات بتقنية الدفع الامامي، بينما تستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال فترة زمنية تقدر بـ 12.1 ثانية.

رينو سانديرو

وحصلت السيارة رينو سانديرو على مكيف هواء، مع مقصورة داخلية تتسع إلى 5 افراد، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 320 لتر، بالاضافة إلى وجود قفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، وحساسات ركن، وكاميرا للتحكم، ونظام صوتي وترفيهي، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية ومكابح Abs و ebd.