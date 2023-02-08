بـ 135 ألف جنيه.. اشتر رينو لوجان مستعملة| صور

تعتبر السيارة رينو لوجان أحد أشهر السيارات الفرنسية المقدمة في مصر، حيث تميزت باعتماديتها وتوفر قطع غيارها بسهولة محلياً، كما تمتلك سمعة طيبة بسوق المستعمل.

وشهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

رينو لوجان موديل 2011

مواصفات السيارة رينو لوجان موديل 2011

تعتمد السيارة رينو لوجان موديل 2011 علي محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوه تصل الى 105 حصانا، وعزم أقصي للدوران 148 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات.

يبلغ طول السيارة رينو لوجان موديل 2011 نحو 4290 مم، وعرض 1740 مم، وارتفاع 1525 مم، وتبلغ مساحة تخزين الحقيبة الخلفية نحو 510 لتر تقريباً.

رينو لوجان موديل 2011

أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2011 في سوق المستعمل

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه حتى 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.