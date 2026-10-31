الطب البيطري بسوهاج يطلق حملات توعية ضد السعار في 12 مدرسة

في إطار جهود التوعية بمخاطر مرض السعار وسبل الوقاية من التعرض لعقر الكلاب الضالة، نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، سلسلة من الندوات الإرشادية والتوعوية داخل 12 مدرسة، استهدفت تعريف التلاميذ بكيفية التعامل الآمن مع الحيوانات الضالة، والإجراءات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بالمرض.

ماذا حدث؟

وتأتي هذه الفعاليات ضمن المبادرة الرئاسية «مصر خالية من مرض السعار 2030»، التي تستهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة المرض، وتعزيز إجراءات الوقاية والحد من فرص انتقال العدوى، خاصة بين الأطفال باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للتعامل المباشر مع الكلاب الضالة.

وشهدت الندوات مشاركة أكثر من 100 معلم، إلى جانب حضور ما يزيد على 2000 تلميذ، حيث تضمنت اللقاءات شرحًا مبسطًا لطبيعة مرض السعار ومخاطره على صحة الإنسان، وطرق انتقاله، وأهمية تجنب الاقتراب من الحيوانات الضالة أو محاولة استفزازها أو التعامل معها دون حذر.

كما ركزت الندوات على توعية الطلاب بكيفية التصرف في حالة التعرض للعقر أو الخدش، وضرورة إبلاغ أولياء الأمور والتوجه الفوري إلى أقرب جهة طبية للحصول على الرعاية اللازمة، دون انتظار ظهور أي أعراض، مع التأكيد على أهمية سرعة التعامل مع الإصابة.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة مديرية الطب البيطري بسوهاج لتوسيع نطاق التوعية داخل المؤسسات التعليمية، والوصول إلى أكبر عدد من الطلاب، بما يسهم في بناء جيل أكثر وعيًا بمخاطر مرض السعار وطرق الوقاية منه.

وتم تنفيذ الفعاليات بناءً على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرعاية اللواء محافظ سوهاج، والأستاذ الدكتور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار تكامل الجهود لنشر الوعي الصحي والبيطري وتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية «مصر خالية من مرض السعار 2030».