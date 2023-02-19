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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة 60 ألف جنيه في سعر رينو سانديرو الجديدة |صور

رينو سانديرو موديل
رينو سانديرو موديل 2023

شهدت القائمة السعرية لسيارات شركة رينو المطروحة داخل السوق المصري، العديد من التغيرات وشملت النسخة رينو ميجان التي شهدت زيادة تتراوح بين 60 ألف و 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى السيارة رينو سيتب واي وسانديرو بواقع 60 ألف جنيه.

زيادة فى أسعار رينو ستيب واي 2023

سعر رينو ميجان 2023 بعد الزيادة الجديدة .. صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أحدث سعر للسيارة رينو سانديرو في مصر بعد الزيادة الجديدة.

رينو سانديرو موديل 2023

سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2023 في مصر بعد الزيادة الأخيرة 

 

تقدم السيارة رينو سانديرو موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث يصل سعرها الان إلى 525 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه، بعد أن قدرت نسبة الزيادة الجديدة نحو 60 الف جنيه.

رينو سانديرو موديل 2023

مواصفات السيارة رينو سانديرو موديل 2023 

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي للسيارة رينو سانديرو موديل 2023 بواسطة "فتيس" أوتوماتيكي الاداء مكون من 4 سرعات، مع القدرة على التسارع والوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 12.1 ثانية، بالاضافة إلى وجود مكابح ABS و EBD، وعدد 2 AIRBAGS، وزجاج كهربائي.

رينو سانديرو موديل 2023

وتحتوي السيارة رينو سانديرو موديل 2023 على قفل مركزي، ومكيف هواء، بالاضافة إلى مقصورة داخلية ذات مساحة مناسبة، وخاصية التحكم الصوتي عبر زراع مثبت في عجلة القيادة، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، وهيكل خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك.

رينو سانديرو موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة رينو سانديرو موديل 2023 إلى 176 كيلومتر/ساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 148 نيوتتن/متر.

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