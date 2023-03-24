اشتري رينو داستر الجديدة بخصم 70% | صور

تعتبر السيارة رينو داستر صاحبة الوديعة الدولارية الأقل بين سيارات الـ SUV الرياضية بالسوق المصري، كما شهدت تخفيضاً بقيمة 70%، مما يجعلها أبرز الخيارات المرشحة للاستيراد.

رينو داستر

وأقر مجلس النواب عدة تعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج بدون جمارك أور رسوم، مثل تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.

كما تم تمديد فترة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، كما تم إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة.

رينو داستر

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة رينو داستر بعد تخفيضها 70% "الفئة الكاملة"

رينو داستر موديل 2019 بقيمة 2,447 دولار.

رينو داستر موديل 2020 بقيمة 2,707 دولار.

رينو داستر موديل 2021 بقيمة 2,979 دولار.

رينو داستر موديل 2022 بقيمة 3,626 دولار.

رينو داستر موديل 2023 بقيمة 3,880 دولار.

مواصفات رينو داستر

تعتمد السيارة رينو داستر على محرك بقوة تصل الى 115 حصانا، بسعة تصل الى 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات CVT اوتوماتيك، وتصل قدرتها على التسارع انطلاقا من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 12 ثانية.