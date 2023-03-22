نصائح ذهبية للقيادة أثناء الصيام في شهر رمضان

تعتبر القيادة من المهمات الحاسمة والتي تتطلب مستوى عال من التركيز والانتباه خاصة أثناء الصيام في شهر رمضان المبارك، حيث يؤثر الصيام أحياناً عند القيادة لفترات طويلة على الجسم والوظائف الحيوية المتعددة مع ارتفاع درجة الحرارة على الصعيد الجسدي والنفسي، مما يؤدي الى فقدان التركيز ويؤدي للشعور بالتعب والارهاق.

نصائح هامة للقيادة أثناء الصيام في شهر رمضان المبارك

نصائح هامة للقيادة أثناء الصيام في شهر رمضان المبارك

ولتوخي الحذر أثناء القيادة لفترات طويلة في أوقات الصيام يجب أتخاذ الخطوات والتدابير التالية: