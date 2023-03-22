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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح ذهبية للقيادة أثناء الصيام في شهر رمضان

نصائح هامة للقيادة
نصائح هامة للقيادة أثناء الصيام في شهر رمضان المبارك

تعتبر القيادة من المهمات الحاسمة والتي تتطلب مستوى عال من التركيز والانتباه خاصة أثناء الصيام في شهر رمضان المبارك، حيث يؤثر الصيام أحياناً عند القيادة لفترات طويلة على الجسم والوظائف الحيوية المتعددة مع ارتفاع درجة الحرارة على الصعيد الجسدي والنفسي، مما يؤدي الى فقدان التركيز ويؤدي للشعور بالتعب والارهاق.

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نصائح هامة للقيادة أثناء الصيام في شهر رمضان المبارك

نصائح هامة للقيادة أثناء الصيام في شهر رمضان المبارك

ولتوخي الحذر أثناء القيادة لفترات طويلة في أوقات الصيام يجب أتخاذ الخطوات والتدابير التالية:

  • الحصول على النوم الكافي، حيث تكثر السهرات حتى أوقات السحور وبالتالي النوم لساعات قليلة فقط
  • اتبع القواعد المرورية، وتجنب قطع الحارات المفاجئ وابقي دائمًا في حالة تأهب
  • احذر أخطاء الغير، وكن حذرًا مع السائقين الآخرين الذين قد يعانون من الإرهاق
  • الصبر وعدم التسرع، وعدم الانفعال الزائد وحافظ على سلوكك مع الآخرين
  • القيادة في الفترات الأولى من الصباح والابتعاد عن أوقات الذروة
  • اضبط سرعتك لتلائم الطريق وظروف الطقس بأمان
  • تجنب المناورات المفاجئة
  • قم بإجراء فحص شامل لسياراتك
  • التوقف جانبًا للحصول على القليل من الراحة عند الشعور بالتوتر وفقدان التركيز بسبب العطش
  • تناول الوجبات الغذائية الصحية وقلل من الأطعمة الغنية بالدهون فضلاً عن شرب كمية كافية من الماء في أوقات الإفطار.

 

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