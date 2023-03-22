فرصة.. أبرز سيارات هيونداي بخصم 70% وبدون جمارك

تعتبر سيارات العلامة التجارية الكورية هيونداي أبرز الإصدارات المرشحة للاستيراد من الخارج عن طريق المصريين العاملين في الخارج، لاسيما بعد تخفيض قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها إلى 70%.

وأقر مجلس النواب عدة تعديلات على القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، مثل تخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% على بعض السيارات، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.

كما تم تمديد فترة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها، كما تم إعادة تقييم السيارات وفقاً لفئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة وذلك حسب عدد الكماليات بالسيارة

وحسب بيان وزارة المالية، تم إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، وكشف الحساب البنكي.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية ام لا.

هيونداي توسان

هيونداي توسان "الفئة الكاملة"

موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,993 دولار

موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,248 دولار

موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,817 دولار

موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,700 دولار

موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,866 دولار

هيونداي I10

هيونداي I10 "الفئة الكاملة"

هيونداي I10 موديل 2019 محرك 1000 سي سي بقيمة 1,347 دولار.

هيونداي I10 موديل 2020 محرك 1000 سي سي بقيمة 1,428 دولار.

هيونداي I10 موديل 2021 محرك 1000 سي سي بقيمة 1,646 دولار.

هيونداي I10 موديل 2019 محرك 1600 سي سي بقيمة 2,081 دولار.

هيونداي I10موديل 2020 محرك 1600 سي سي بقيمة 2,225 دولار.

هيونداي I20

هيونداي I20 "الفئة الكاملة"

هيونداي I20 موديل 2019 محرك 1600 سي سي بقيمة 2,392 دولار.

هيونداي I20موديل 2020 محرك 1600 سي سي بقيمة 2,556 دولار.

هيونداي I20موديل 2021 محرك 1000 سي سي بقيمة 2,730 دولار.

هيونداي بايون

هيونداي بايون "الفئة الكاملة"

هيونداي بايون موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,498 دولار.

هيونداي بايون موديل 2023 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,743 دولار.