قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركة الكرة في الزمالك على طاولة الحسم.. المستثمرون بالأغلبية والجمعية العمومية تفصل
وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور
الزمالك يدعو لجمعيته العمومية 8 ديسمبر.. ومقترح بخفض حصة النادي في شركة الكرة إلى 40%
تحليل مخدرات وفحص الفرامل وتفريغ الكاميرات.. ننشر قرارات النيابة الكاملة في حادث الأوسطي
نقبل النقد ونرفض التشويه..الممثلين: إطلاق مبادرة وطنية لإعادة تقييم دور الفن
استهداف روسي لمنشآت الطاقة و انقطاع الكهرباء عن 280 ألف أسرة أوكرانية
10 وفيات و24 إصابة.. حصيلة ضحايا حادث الأوسطي بالفيوم
100 شاحنة مُحملة بـ1400 طن مساعدات.. إطلاق القافلة الإغاثية الـ14 إلى غزة
وزير الصناعة: إطلاق أول سيارة كهربائية بمكون محلي 45% خطوة مهمة لتوطين صناعة المركبات
بقيمة أقطاي وعلي محمود.. إنبي يحدد سعر بيع كالوشا إلى الأهلي| خاص
الأرصاد : ارتفاع الحرارة يعود مجددا.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة
بحضور إعلامي كبير.. زاهى حواس يختار أهم 3 قطع أثرية بمتحف ترينتو الإيطالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رد فوري دون أي حدود جغرافية.. مجتبي خامنئي يصدر تعليمات جديدة بشأن الحرب مع أمريكا

المرشد الأعلى الإيراني
المرشد الأعلى الإيراني
إلهام عبد العزيز

إلتقى كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية، القائد العام للقوات المسلحة مجتبى خامنئي، وفي هذا اللقاء اعتبر المرشد الأعلى الإيراني أنّ الجاهزية القتالية الواعية لمواجهة الأعداء بقوّة واقتدار تُعدّ من متطلبات تحقيق أقصى درجات الردع.

ووجّه بأن يُواجَه كل مستوى من مستويات التهديد، أيًّا كان نوعه، بردّ فوري وفاعل، ومن دون أي قيود جغرافية.

تعليمات جديدة من مجتبي خامنئي للقوات المسلحة الإيرانية 

وقال مجتبى خامنئي: إذا بدأ الأعداء هجمات عسكرية أو إرهابية مرة أخرى، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني  هما من سيحدّدان زمان انتهاء تلك الهجمات وظروفه.

كما أكد على تعزيز البنية المعلوماتية العسكرية، وتعميق الدفاع المحلي في مجالي "العقيدة" و"التكتيك"، وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية الحديثة باستخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز الأساس الروحي والروح الجهادية، مع السعي المستمر لتوفير الاحتياجات المعيشية ودعم القوات المسلحة.

وفي جزء آخر من إجراءات القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، تقرر تحديث البنك المستهدف بحيث تصبح جميع أنواع الأصول المادية وغير المادية للعدو الأمريكي الصهيوني في مرمى القوات المسلحة.

واعتبر الدعم الوطني للقوات المسلحة ركائز الردع ضد الأجانب المناوئين لإيران ومرتزقتهم في الداخل.

وأضاف: أن تواجد الشعب المبعوث في الساحة لمدة ثمانية أشهر هو امتداد لثماني سنوات من الدفاع المقدس الذي، إلى جانب صمود القوات العسكرية وقوى الامن الداخلي والتعبئة، كان وسيظل يحمي سلامة أراضي إيران والنظام الإسلامي.

وأعرب عن تقديره لجبهة المقاومة في مختلف البلدان على صمودها الذكي، واعتبر وحدة الساحات متغيرا حاسما له تأثير استراتيجي في تشكيل النظام السياسي والأمني الجديد في غرب آسيا.

وأعرب عن أمله في أن يوفر هذا النظام الجديد أساسا متزايدا لوحدة الشعوب والدول الإسلامية لتشكيل الحضارة الإسلامية الجديدة.

إيران خامنئي القوات المسلحة الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير

بديل عموتة في الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن 4 أسماء رياضية شهيرة

الزمالك

صفقة من العيار الثقيل.. لاعب أساسي في الزمالك يسعى للانتقال إلى الأهلي

شيكو بانزا

الزمالك يكشف حقيقة معاقبة شيكو بانزا بعد خلع الشورت أمام المقاولون العرب

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

شاكر محظور

ملايين الجنيهات.. بلاغ جديد ضد شاكر محظور لفحص مصادر أمواله

محمد حمد

الأهلي استغنى عني بدون أسباب .. كواليس مثيرة وراء انتقال محمد حمد للزمالك

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

ترامب

هزيمة جديدة لـ ترامب .. ماذا فعلت القاضية الفيدرالية ترينا طومسون؟

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

الأوقاف في اليوم العالمي للمدن: عمارة الأرض وبناء الإنسان مسؤولية دينية ومجتمعية

ذكرى رحيل العالم والمفكر مصطفى محمود

مركز الأزهر للفتوى يحيي ذكرى رحيل الدكتور مصطفى محمود عبر صفحته الرسمية

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

الأزهر يفتح باب التقديم للاستعانة بمعلمين بنظام الحصة لمدة 10 أيام.. تعرف على التخصصات المطلوبة

بالصور

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

منها فيلم البرانية.. السينما المصرية تزين مهرجان القاهرةبـ 3 حكايات

فيلم البرانية
فيلم البرانية
فيلم البرانية

بعد اعتزال 15 عاماً.. أول ظهور للفنانة آثار الحكيم

آثار الحكيم
آثار الحكيم
آثار الحكيم

رائحة الشعر تتغير سريعًا بعد الغسل .. 6 أسباب تتعلق بفروة الرأس

رائحة شعرك
رائحة شعرك
رائحة شعرك

فيديو

صورة من اللقاء

وزير الدفاع يستقبل وفدا من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: حتى لا نصنع أصنامًا صغيرة بأيدينا

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

المزيد