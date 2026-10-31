رد فوري دون أي حدود جغرافية.. مجتبي خامنئي يصدر تعليمات جديدة بشأن الحرب مع أمريكا

إلتقى كبار قادة القوات المسلحة الإيرانية، القائد العام للقوات المسلحة مجتبى خامنئي، وفي هذا اللقاء اعتبر المرشد الأعلى الإيراني أنّ الجاهزية القتالية الواعية لمواجهة الأعداء بقوّة واقتدار تُعدّ من متطلبات تحقيق أقصى درجات الردع.

ووجّه بأن يُواجَه كل مستوى من مستويات التهديد، أيًّا كان نوعه، بردّ فوري وفاعل، ومن دون أي قيود جغرافية.

تعليمات جديدة من مجتبي خامنئي للقوات المسلحة الإيرانية

وقال مجتبى خامنئي: إذا بدأ الأعداء هجمات عسكرية أو إرهابية مرة أخرى، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني هما من سيحدّدان زمان انتهاء تلك الهجمات وظروفه.

كما أكد على تعزيز البنية المعلوماتية العسكرية، وتعميق الدفاع المحلي في مجالي "العقيدة" و"التكتيك"، وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية الحديثة باستخدام التقنيات الحديثة، وتعزيز الأساس الروحي والروح الجهادية، مع السعي المستمر لتوفير الاحتياجات المعيشية ودعم القوات المسلحة.

وفي جزء آخر من إجراءات القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، تقرر تحديث البنك المستهدف بحيث تصبح جميع أنواع الأصول المادية وغير المادية للعدو الأمريكي الصهيوني في مرمى القوات المسلحة.

واعتبر الدعم الوطني للقوات المسلحة ركائز الردع ضد الأجانب المناوئين لإيران ومرتزقتهم في الداخل.

وأضاف: أن تواجد الشعب المبعوث في الساحة لمدة ثمانية أشهر هو امتداد لثماني سنوات من الدفاع المقدس الذي، إلى جانب صمود القوات العسكرية وقوى الامن الداخلي والتعبئة، كان وسيظل يحمي سلامة أراضي إيران والنظام الإسلامي.

وأعرب عن تقديره لجبهة المقاومة في مختلف البلدان على صمودها الذكي، واعتبر وحدة الساحات متغيرا حاسما له تأثير استراتيجي في تشكيل النظام السياسي والأمني الجديد في غرب آسيا.

وأعرب عن أمله في أن يوفر هذا النظام الجديد أساسا متزايدا لوحدة الشعوب والدول الإسلامية لتشكيل الحضارة الإسلامية الجديدة.