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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة أوروبية بالسوق المصري.. الحق اشتريها

رينو سانديرو 2023 
رينو سانديرو 2023 

يحتوي السوق المصري، على الكثير من السيارات الاوربية، ومنها اصدارات الصانع الفرنسي "رينو"، حيث تقدم عملاقة السيارات الفرنسية الكثير من الطرازات داخل السوق المحلي، مثل النسخة ميجان الشهيرة، وكادجار، والسيارة الرياضية ستيب واي، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك التي تتمثل في النسخة "سانديرو".

 رينو سانديرو 2023 ارخص سيارة اوروبية بالسوق المصري

وتعد السيارة رينو سانديرو موديل 2023، هي ارخص سيارة فرنسية اوروبية مطروحة داخل السوق المحلي، مقارنة ببعض الطرازات لعلامات تجارية اخرى، حيث يتم تقديمها في مصر من خلال فئة واحدة من التجهيزات بسعر يتعدى حاجر النصف مليون، وعلى الرغم من ذلك تحافظ على لقب ارخص سيارة تحمل علامة تجارية فرنسية.

 رينو سانديرو 2023 ارخص سيارة اوروبية بالسوق المصري

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة رينو سانديرو في مصر، واهم مواصفاتها الفنية 

 

الابعاد الخارجية للسيارة رينو سانديرو 2023 

 

  • طول 4058 مم.
  • عرض 1994 مم.
  • ارتفاع 1518 مم.
  • قاعدة عجلات 2590 مم.
 رينو سانديرو 2023 ارخص سيارة اوروبية بالسوق المصري

مواصفات السيارة رينو سانديرو 2023 

 

تعتمد السيارة على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعة أوتوماتيك من 4 نقلات، مع سرعة قصوى تصل لـ 176 كم/ساعة، ومدة تسارع تقدر بـ 12.1 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

 رينو سانديرو 2023 ارخص سيارة اوروبية بالسوق المصري

ويصل متوسط استهلاك السيارة رينو سانديرو 2023 من الوقود نحو 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تستخدم من الداخل زجاج كهربائي، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تضم نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وقفل مركزي، مع وسائد هوائية أمامية، ومكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD، وعدد 5 مقاعد، مع سعة تخزين للحقيبة الخلفية تقدر بـ 320 لتر.

 رينو سانديرو 2023 ارخص سيارة اوروبية بالسوق المصري

السعر الرسمي لارخص سيارات رينو في مصر "سانديرو" موديل 2023 

 

تقدم الفئة الوحيدة المقدمة من السيارة رينو سانديرو 2023 داخل السوق المصري، بسعر رسمي يبلغ 565 ألف جنيه.

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