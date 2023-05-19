أرخص سيارة "زيرو" تقدمها شيري في مصر .. اعرف سعرها الآن

تحافظ السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، على ترتيبها كأرخص سيارة صينية مطروحة داخل السوق المصري من شركة شيري، على الرغم من الزيادات السعرية التي شهدتها خلال الايام القليلة الماضية، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 15 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.

شيري اريزو 5 موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ارخص سيارة تقدمها العلامة الصينية "شيري" في السوق المصري.

مواصفات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

تنطلق السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/س، في مدة تقدر بـ 11.5 ثانية، حيث تتمتع السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، يمكنه انتاج 114 حصانا، سعة 1500 سي سي، مع 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

شيري اريزو 5 موديل 2023

وتستخدم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ناقل حركة من 7 سرعات اوتوماتيكية، بينما تحتوي على حزمة من التجهيزات تتضمن جنوط 16 بوصة، وفتحة سقف، وشاشة 7 بوصة ملونة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، ومثبت للسرعة، ونظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث.

شيري اريزو 5 موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بعد زيادات شهر مايو

السعر الرسمي للفئة الاولى مانيوال 415 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه

السعر الرسمي للفئة الثانية أوتوماتيك ارتفع من 440 ألف جنيه إلى 455 ألف جنيه.

السعر الرسمي للفئة الثالثة أوتوماتيك كاملة التجهيزات 480 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه.