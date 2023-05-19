عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة "زيرو" تقدمها شيري في مصر .. اعرف سعرها الآن

شيري اريزو 5 موديل
شيري اريزو 5 موديل 2023

تحافظ السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، على ترتيبها كأرخص سيارة صينية مطروحة داخل السوق المصري من شركة شيري، على الرغم من الزيادات السعرية التي شهدتها خلال الايام القليلة الماضية، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 15 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.

سعر ومواصفات "سوزوكي اسبريسو" ارخص سيارة في مصر |صور

سعر شيري تيجو 8 برو موديل 2023 الجديد| صور

شيري اريزو 5 موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ارخص سيارة تقدمها العلامة الصينية "شيري" في السوق المصري.

 

مواصفات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 

 

تنطلق السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/س، في مدة تقدر بـ 11.5 ثانية، حيث تتمتع السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، يمكنه انتاج 114 حصانا، سعة 1500 سي سي، مع 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

شيري اريزو 5 موديل 2023

وتستخدم السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 ناقل حركة من 7 سرعات اوتوماتيكية، بينما تحتوي على حزمة من التجهيزات تتضمن جنوط 16 بوصة، وفتحة سقف، وشاشة 7 بوصة ملونة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومكيف هواء، ومثبت للسرعة، ونظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث.

شيري اريزو 5 موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 بعد زيادات شهر مايو 

 

السعر الرسمي للفئة الاولى مانيوال 415 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه

السعر الرسمي للفئة الثانية أوتوماتيك ارتفع من 440 ألف جنيه إلى 455 ألف جنيه.

السعر الرسمي للفئة الثالثة أوتوماتيك كاملة التجهيزات 480 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه.

شيري سعر ومواصفات ارخص سيارة موديل 2023 شيرى اريزو 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة للذهب واشتريه من 1283 جنيها.. وتراجع أسعار العملات الأجنبية والعربية| حركة السوق

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر الآن 0-0 في دوري أبطال إفريقيا

عاجل| دار الإفتاء: الأحد أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1444

كولر يحسم قائد الفريق | نجم مفاجأة يحمل شارة الأهلي أمام الترجي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

مباشرة الآن| مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي إفريقيا.. تابع لحظة بلحظة

موضوعات متعلقة

أسعار هيونداي توسان في السوق المصري .. صور

الاسعار الجديدة لـ نيسان صني بعد طرح موديل 2024 .. صور

سعر أغلى سيارة من ستروين في مصر موديل 2023 .. صور

تعديل اكثر قوة من منهارت لـ رينج روفر سبورت .. 644 حصانا |صور

ستروين C4 موديل 2023 .. اعرف سعرها الجديد بمصر

جيلي GX3 برو 2024 الجديدة كليًا تقترب من السوق المصري .. تفاصيل

السعر الجديد لارخص سيارات ستروين في مصر "موديل 2023" .. صور

قائمة بأحدث أسعار سيارات جاك المطروحة في مصر.. صور

ترشيحاتنا

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

حسام موافي لخريجي الطب البيطري: شغلكم شريف.. فيديو

شرائح الفلفل الأحمر .. أطعمة لـ علاج عسر الهضم والغازات

بينهم أوباما .. روسيا تحظر دخول 500 أمريكي

متخافش .. مدحت العدل يوجّه طلبا لـ عمرو دياب على الهواء

حسام موافي: التدخين السبب الرئيسي للانسداد الرئوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى القولون.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركم؟

أحمد عصام يظهر مع زوجته في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري

بعد صورة عمرو يوسف .. فوائد لا تتوقعها لـ الحجامة

باليورو والمصري.. سعر إطلالة أنغام في كليب سيبك إنت

فيديو

بعد 50 عاما على انفصالها.. ارتداء سيدة عجوز فستان زفاف قررت الزواج من نفسها

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ