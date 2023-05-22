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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جميع سيارات رينو 2023 في مصر.. تفاصيل

سيارات رينو 2023
سيارات رينو 2023

يشهد سوق السيارات العالمي خلال الفترة الحالية زيادة في أسعار السيارات بشكل غير مسبوق ، ويعود ذلك الي عدة عوامل رئيسية منها، عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توافر الكثير من مكونات السيارات التي تدخل في الصناعة .

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وبالتالي أعلن وكيل سيارات رينو في مصر عن ارتفاع 3 طرازات من طرازاته منها، سيارة رينو سانديرو، وستيب واي، وميجان بنوعيها، حيث وصلت الزيادة من 50 حتي 245 ألف جنيه.


وحتي الآن يستمر اختفاء طرازات رينو لوجان، ورينو كادجار لتوقف إنتاجهما  واستبدالها قريباً بسيارة رينو أوسترال :


1- رينو سانديرو

تصل سرعة سيارة رينو سانديرو موديل 2023 القصوى الي 176 كم/ساعة، وتنتج قوة 110 حصان، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 148 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتستهلك 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 12.1 ثانية، ويصل خزان وقودها الي 50 لتر .

 رينو سانديرو موديل 2023


تباع سيارة رينو سانديرو موديل 2023 بسعر 615 ألف جنيه، بدلاً من 565 ألف جنيه، بزيادة 50 ألف جنيه.


2- رينو سانديرو  "ستيب واى "

تصل سعة خزان سيارة رينو سانديرو  "ستيب واى " الي 50 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران 148 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 1600 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.3 ثانية، وتستهلك 7.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك .

 رينو سانديرو  "ستيب واى "


الفئة الأولي تباع بسعر 635 ألف جنيه، بدلاً من 585 ألف جنيه، بزيادة 60 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر 645 ألف جنيه، بدلاً من 595 ألف جنيه، بزيادة 60 ألف جنيه.


3- رينو ميجان


تستخدم سيارة رينو ميجان ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتنتج السيارة قوة تصل الي 150 حصان، وبها محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، وتخرج عزم دوران يصل الي 24 0 نيوتن/متر.

رينو ميجان 2023 

الفئة الأولي سعرها يصل الي 865 ألف جنيه، بدلاً من 770 ألف جنيه، بزيادة 95 ألف جنيه.

الفئة الثانية سعرها يصل الي 915 ألف جنيه، بدلاً من 820 ألف جنيه، بزيادة 95 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سعرها يصل الي 995 ألف جنيه، بدلاً من 900 ألف جنيه، بزيادة 95 ألف جنيه.

الفئة الرابعة سعرها يصل الي مليون و25 ألف جنيه، بدلاً من 930 ألف جنيه، بزيادة 95 ألف جنيه.

الفئة الخامسة سعرها يصل الي مليون و45 ألف جنيه، بدلاً من 950 ألف جنيه، بزيادة 95 ألف جنيه.

الفئة السادسة سعرها يصل الي مليون و80 ألف جني،  بدلاً من 980 ألف جنيه، بزيادة 100 ألف جنيه.

الفئة السابعة سعرها يصل الي مليون و205 ألف جنيه، بدلاً من 960 ألف جنيه، بزيادة 245 ألف جنيه.

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