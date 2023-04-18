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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شبيهة قشقاي| سعر رينو Austral الـSUV الجديدة

رينو Austral الجديدة
رينو Austral الجديدة

كشفت شركة رينو الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات عن سياراتها الجديدة رينو Austral، وتنتمي سيارة رينو Austral الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات.

سيارة رينو Austral الجديدة 

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سيارة رينو Austral الجديدة 

وتتشارك سيارة رينو Austral  الـ SUV متعددة الاستخدامات الجديدة في نفس منصة سيارة نيسان قشقاي اليابانية، وستنافس العديد من السيارات مثل  فورد Kuga، وأوبل Grandland، وفولكس فاجن Tiguan.

سيارة رينو Austral الجديدة 

أبعاد رينو Austral الجديدة

جاءت سيارة رينو Austral الـ SUV  الجديدة بطول 4.05 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.67 متر، ومساحة تخزين تصل إلى 1455 لتر، وبها أماكن للتخزين تصل مساحتها إلى 35 لتر.

سيارة رينو Austral الجديدة 

محرك رينو Austral الجديدة

تنتج سيارة رينو Austral الجديدة  التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV قوة تتراوح ما بين 140 و200 حصان، وتأتي نسخة الدفع الهجين من سيارة رينو Austral الجديدة  بمحرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة لتر 131 حصان.

سيارة رينو Austral الجديدة 

بالإضافة الي أن سيارة رينو Austral الجديدة تحتوي أيضا علي محرك كهربائي ينتج قوة 68 حصان، وبها بطارية سعة 2 كيلووات/ساعه، وتنتج قوة 200 حصان، وتستهلك سيارة رينو Austral الجديدة 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات.

سيارة رينو Austral الجديدة 

سعر رينو Austral الجديدة

والجدير بالذكر أن سيارة رينو Austral الجديدة  فئة الـ SUV سيتم طرحها في الأسواق بسعر 30 ألف و450 يورو، أي ما يعادل مليون جنيه مصري تقريبًا.

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