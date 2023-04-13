عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 140 ألف جنيه .. اشتري رينو لوجان مستعملة |صور

رينو لوجان موديل
رينو لوجان موديل 2012

تعتبر السيارة رينو لوجان أحد أشهر السيارات الفرنسية الاقتصادية بالسوق المصرية، وحققت شهرة وانتشارا كبيراً، ومازالت تقدم بإصدارات جديدة حتى الآن. 

بداية من 130 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر| صور

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات يابانية جديدة بالسوق المصري | صور

عرفت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

رينو لوجان موديل 2012

مواصفات السيارة رينو لوجان موديل 2012

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2012 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 90 حصانًا، مع ناقل الحركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات، كما تتوفر بإصدار مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات.

 

قياسات وأبعاد السيارة رينو لوجان موديل 2012 

الطول الكلي: 4.290 متر

العرض الكلي: 1.740 متر

الارتفاع الكلي: 1.525 متر

سعة صندوق السيارة: 510 لترات

 

وبلغت قراءة العداد في السيارة رينو لوجان موديل 2012 نحو 140 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

رينو لوجان موديل 2012

أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2012 «مستعملة»

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

رينو لوجان موديل 2012 رينو لوجان رينو لوجان السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

بعد زيادة حافز إردب القمح.. الفلاحين: هدية السيسي لنا في عيد الفطر

صورة تكشف مشهدًا صادمًا بين جعفر العمدة وبلال شامة في الحلقة المقبلة

الحق اشتري| شعبة الذهب تفجر مفاجأة للمقبلين على الزواج

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

نداء عاجل من القنصلية المصرية في الكويت لرعاياها

طلب عاجل من مرتضى منصور لجماهير الزمالك بعد وصول المدرب الجديد

موضوعات متعلقة

بداية من 130 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة في مصر| صور

هيونداي هاتشباك مستعملة بـ 130 ألف جنيه| صور

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات يابانية جديدة بالسوق المصري | صور

أسعار نيسان صني 2023 الجديدة في مصر| صور

بورشه تفكر في سيارة خارقة جديدة مزودة ببطارية الجيل الجديد

تسريب مواصفات سيارة MG Cyberster الكهربائية الجديدة |صور

أخبار السيارات|سعر ميتسوبيشي اكسباندر الجديدة في مصر.. 5 سيارات جديدة موديل 2023 في مصر

سحب بورشه كاريرا جي تي بسبب مشاكل في نظام التعليق

ترشيحاتنا

"أسوأ تسريب استخباراتي في التاريخ".. ترامب يوجه اتهامات خطيرة لـ بايدن

الأمم المتحدة تبحث انضمام البنوك الروسية لنظام سويفت..تفاصيل

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تحقق المستحيل وردد أفضل 310 أدعية مستجابة

16 مصابًا و4 وفيات.. ننشر أسماء مصابي حادث تصادم سيارتين بصحراوي أسيوط

بث مباشر.. صلاة التهجد من رحاب الجامع الأزهر ليلة 22 من رمضان

شاب و 3 سيدات و16 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتطلع تريند على طول.. اِعرف الضحية 22 لـ رامز جلال غدا l خاص

خدت طريق سلمى الشيمي هواية| حكاية أم لبانة من الفيديوهات الخادشة للكلبشات

امرأة متزوجة من «دمية قماش» وتدّعي أنها حامل .. اعرف القصة؟

بزجاجة بلاستيك.. حيلة مبتكرة لعمل بسكويت العيد بدون ماكينة

فيديو

دموع ودعاء وروحانيات.. فرحة عارمة للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على الكعبة

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

ضبط اسماك مملحة فاسدة| ازاي نكتشف الفسيخ والرنجة الغير صالحة للاستهلاك ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ