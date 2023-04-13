بـ 140 ألف جنيه .. اشتري رينو لوجان مستعملة |صور

تعتبر السيارة رينو لوجان أحد أشهر السيارات الفرنسية الاقتصادية بالسوق المصرية، وحققت شهرة وانتشارا كبيراً، ومازالت تقدم بإصدارات جديدة حتى الآن.

عرفت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

رينو لوجان موديل 2012

مواصفات السيارة رينو لوجان موديل 2012

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2012 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 90 حصانًا، مع ناقل الحركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات، كما تتوفر بإصدار مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات.

قياسات وأبعاد السيارة رينو لوجان موديل 2012

الطول الكلي: 4.290 متر

العرض الكلي: 1.740 متر

الارتفاع الكلي: 1.525 متر

سعة صندوق السيارة: 510 لترات

وبلغت قراءة العداد في السيارة رينو لوجان موديل 2012 نحو 140 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

رينو لوجان موديل 2012

أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2012 «مستعملة»

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.